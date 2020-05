Gunst der Deutschen : China gewinnt, Amerika verliert

From China with love? Schutzmasken aus der Provinz Guangdong in Leipzig Bild: dpa

Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Sie ist nur in eine neue Phase eingetreten. Daran kann dieser Tage nicht oft genug erinnert werden. Jedes Fazit, das gezogen wird, ist zwangsläufig vorläufig. Schlüsse, die Menschen aus dem jetzt ziehen, können sich rasch ändern. Die Umfrageergebnisse, die am Montagabend vom amerikanischen Pew Research Center und der deutschen Körber-Stiftung vorgestellt wurden, dürften in Berlin und Washington dennoch aufmerksam registriert werden. Denn China hat in der Gunst der Deutschen mit den Vereinigten Staaten fast gleichgezogen. In der Befragung, die im April vorgenommen wurde, gaben 37 Prozent der Bundesbürger an, dass Deutschland eher mit den Vereinigten Staaten enge Beziehungen pflegen solle als mit China. Für ein engeres Verhältnis mit Peking sprachen sich 36 Prozent aus. Die Umfrageergebnisse markieren eine erdrutschartige Verschiebung im Stimmungsbild. 2019 noch hatte jeder zweite Deutsche Amerika den Vorzug gegeben und nur jeder vierte China.

Mit dem jüngsten Stimmungsbild hat sich die Sicht der Deutschen der der Amerikaner weitgehend angeglichen. Denn in den Vereinigten Staaten sind die Menschen schon länger unterschiedlicher Ansicht, ob sie ihre Beziehung zu China (44 Prozent) für wichtiger erachten oder zu Deutschland (43 Prozent).