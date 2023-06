Aktualisiert am

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) sieht eine Mitverantwortung der Unionsparteien für die derzeitige Popularität der AfD. „Es gelingt uns als Union nicht ausreichend, mit überzeugenden Angeboten wahrgenommen zu werden und die enttäuschten „Stimmen abzuholen“, sagte Günther in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“. Einer der Gründe für die mangelnde Attraktivität der Union sei es, dass die Partei „es bisher nicht geschafft hat, den Menschen unsere Alternativen, zum Beispiel beim Thema Heizen, präziser aufzuzeigen. Wir müssen klarer darlegen, wohin wir wollen“, sagte Günther.

Er halte es auch deshalb nicht für sinnvoll, wenn Regierung und Opposition in sich bei diesem Thema gegenseitig Vorwürfe machten. „Beiden gelingt es zurzeit nicht, die Umfragewerte der AfD auf einem niedrigeren Niveau zu halten.“

Günther fordert Fokus auf Bildungspolitik und innere Sicherheit

Günther kritisierte dabei insbesondere die FDP. „Was nicht funktioniert: In Berlin die regierungsinterne Opposition zu geben. Am Ende schadet das nur der gesamten Regierung.“

Mit Blick auf das künftige Grundsatzprogramm der CDU plädierte Günther dafür, sich auf die Themen innere Sicherheit und Bildungspolitik zu fokussieren. Er wünsche sich „ein klares Profil in der Bildungspolitik, zum Beispiel ein Bekenntnis zum Leistungsgedanken und der Hochbegabtenförderung. Auch die werden wir brauchen, wenn wir als Land dauerhaft erfolgreich sein wollen.“

Die CDU müsse zudem gesellschaftspolitische Debatten künftig „deutlich offensiver führen und positiver gestalten als in der Vergangenheit. Rückwärtsgewandte Positionierungen wie bei den Themen Homosexualität und eingetragene Lebenspartnerschaften haben uns in den vergangenen Jahrzehnten viel Vertrauen gekostet.“ Wichtig sei es zudem – „gerade im Vergleich zu den Ampel-Parteien“ – das Thema innere Sicherheit zu betonen. Günther sagte: „Die Menschen – sei es in den Städten, sei es im ländlichen Raum – erwarten von uns zu Recht, dass wir sie jederzeit vor Kriminalität schützen.“