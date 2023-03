Am 11. April 2007 wäre aus Günther Oettinger fast ein Kurzzeit-Ministerpräsident geworden. Der baden-württembergische CDU-Politiker stand am Sarg seines Vorgängers Hans Filbinger und hielt eine Rede, die ihn fast das Amt gekostet hätte. Er suchte immer wieder Blickkontakt zu den Angehörigen und sagte dann: „Hans Filbinger war kein Nationalsozialist. Im Gegenteil: Er war ein Gegner des NS-Regimes.“

Diese Behauptung ist historisch nicht belegt: Filbinger war ein am beruflichen Erfolg orientierter Mitläufer, wie man heute sicher weiß – er wollte schon 1933 NSDAP-Mitglied werden, um in der badischen Justiz schnell Karriere zu machen. Die Rolle Filbingers als Marinerichter am Ende des Zweiten Weltkriegs war zeit seines Lebens hoch umstritten. 1978 musste er zurücktreten, weil er verschwiegen hatte, an wie vielen Todesurteilen er mitgewirkt hatte. Allerdings wirkte im Hintergrund auch die Stasi mit. Filbinger selbst verharmloste aber sein Handeln als Marinerichter mit dem Satz: „Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.“