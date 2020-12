Aktualisiert am

Beförderungsaffäre in Mainz : Günstlingswirtschaft Tür und Tor geöffnet?

Hat sie nichts davon mitbekommen? Ministerpräsidentin Dreyer Ende Oktober im Landtag Bild: dpa

In der Affäre um rechtswidrige Beförderungen in Rheinland-Pfalz tritt nach den Grünen auch die FDP in den Fokus. Wurden politisch opportune Mitarbeiter eingesetzt? Opposition und Verbände zürnen.