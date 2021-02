Kinder in der Corona-Krise : Die Verlierer der Pandemie

Notbetreuung von Schülerinnen und Schülern an der Gräfenauschule in Ludwigshafen am 25.01.2021 Bild: Frank Röth

Am frühen Morgen in der „Notbetreuung“ einer Ludwigshafener Grundschule. Draußen ist es noch nicht ganz hell, drinnen im Klassenzimmer sitzen ein paar Kinder mit Maske und viel Abstand. Ein Mädchen zeichnet, sie soll Drei- und Vierecke in der richtigen Anzahl in ein Feld daneben übertragen. Es gelingt ihr nur selten. Mit Zahlen rechnen kann die Erstklässlerin noch nicht. Auch Deutsch spricht sie kaum. Zwei Stunden die Woche kommt sie derzeit in die Schule. So wie viele aus ihrer Klasse werde sie das Jahr wohl wiederholen müssen, sagt die Lehrerin.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Neun der 20 Kinder sprächen kein Deutsch. Viele könnten nicht einmal einen Stift richtig halten, zuletzt sei ja auch der Kindergarten und damit die Vorschulbildung ausgefallen. Die Lehrerin macht die Kinder nach, umfasst den Stift mit der Faust. Ein paar Räume weiter sitzten einige Kinder einer weiteren ersten Klasse. Die Lehrerin fragt, was sie am Wochenende getan hätten. Beim Discounter seien sie gewesen, erzählt ein Junge, ansonsten Computerspiele und Fernsehen. Und nein, draußen sei er ansonsten nicht gewesen.