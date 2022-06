Führungsmacht Deutschland : Klingbeil bestellt bei Scholz Führung

Scholz packt das an? Im Wahlkampf konnte Klingbeil im Sommer 2021, damals noch SPD-Generalsekretär, nicht ahnen, worauf der Slogan hinauslaufen würde. Bild: dpa

Deutschland müsse Führungsmacht sein wollen und militärische Gewalt als ein legitimes Mittel der Politik ansehen – dass ein Vorsitzender der SPD solche Forderungen erheben könnte, war noch vor einem halben Jahr kaum vorstellbar gewesen. Doch Putins Überfall auf die Ukraine zwingt auch die Sozialdemokratie dazu, alten Überzeugungen und Wunschvorstellungen abzuschwören und der brutalen Realität der internationalen Politik ins Auge zu blicken, die sich derzeit vor allem, aber nicht nur im Krieg in der Ukraine zeigt.

Die SPD-Führung schließt sich mit Klingbeils Rede öffentlich der Kurskorrektur an, die Bundeskanzler Scholz vor dem Bundestag angekündigt hatte. Der Parteivorsitzende vermutet jedoch zurecht, dass das einige in der SPD „alarmiert“. Denn jedenfalls viele ältere Sozialdemokraten hängen noch am Mythos Ostpolitik, weswegen auch Klingbeil den Parteiheiligen Brandt anrufen musste, allerdings nun als den Verfechter von Stärke.

Erstmals fürchten die Nachbarn Deutschlands Schwäche

Mächtig ist in der Partei auch noch die Erinnerung, wie gemütlich es war, unter Berufung auf die deutsche Vergangenheit andere Staaten die sicherheitspolitische Schmutzarbeit erledigen zu lassen. Deutschland betrieb, so lange es nur ging, lieber „Friedenspolitik“, die gegenüber Putin jedoch krachend gescheitert ist, was auch Klingbeil zugibt.

Doch wird die Partei ihm folgen, wenn jene harten finanziellen und politischen Entscheidungen getroffen werden müssen, die seiner Vorhersage nach auf die „Führungsmacht Deutschland“ zukommen? Bisher hat der Sozialetat noch nicht für die Verteidigung bluten müssen. Und wird der Kanzler endlich auch die Führung liefern, die Klingbeil mit dieser Rede eindringlich bei ihm bestellt hat?

Mehr zum Thema 1/

Auch unsere Nachbarn warten noch darauf. Erstmals ängstigt sie nicht Deutschlands Stärke, sondern Deutschlands Schwäche. Klingbeils Rede wird nicht genügen, um den Verbündeten diese Furcht zu nehmen. Die Erwartungen an Deutschland aber dürfte sie noch einmal gesteigert haben.