Aktualisiert am

Opposition übt harsche Kritik an Kompromiss der Groko

Streit um Grundrente : Opposition übt harsche Kritik an Kompromiss der Groko

CDU und CSU haben sich nach den Worten von FDP-Chef Christian Lindner beim Kompromiss zur Grundrente von der SPD über den Tisch ziehen lassen. Lindner sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Aus der Idee der Grundrente ist eine Willkürrente geworden: Es fließt Steuergeld, wo im Einzelfall gar keine Bedürftigkeit vorliegt. Wer weniger als 35 Jahre gearbeitet hat, fällt durch den Rost.“ FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sagte der „Welt“, die Einigung sei ein schlechter Kuhhandel zur Gesichtswahrung der großen Koalition.

Mit Blick auf die in der übernächsten Woche bevorstehende Stichwahl für die SPD-Doppelspitze sagte Lindner: „Als Wahlkampfhilfe für Olaf Scholz werden Milliarden in Aussicht gestellt, ohne dass Altersarmut zielsicher bekämpft wird.“ Besser wäre aus seiner Sicht, 20 Prozent der Rentenansprüche bei der Grundsicherung nicht anzurechnen, wie die FDP das vorschlägt. Das Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ werde ausgehöhlt. Die CDU-Spitze müsse nun auf dem Parteitag Rede und Antwort stehen, „wieso die groß angekündigte Bedürftigkeitsprüfung doch nicht kommt“.

Auch andere Oppositionspolitiker äußerten sich kritisch über den Kompromiss. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sagte der Funke Mediengruppe, es sei zynisch, dass es bei E-Autos üppige Kaufprämien mit der Gießkanne gebe „und bei der Grundrente schaut die Koalition ins Portemonnaie der Rentner, die jahrzehntelang eingezahlt haben“.

Die Grünen erklärten, sie wollten, dass die Zugangshürden der Grundrente abgesenkt würden. Man wolle 30 statt 35 Jahre an Beitrags- und Versicherungszeiten und eine unbürokratische Einkommensprüfung, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gegenüber der Funke Mediengruppe.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach indes von einem „großen Erfolg und Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Unsinnig sei aber die Absenkung des Arbeitslosenbeitrages.

Söder: Halbzeitbilanz der Groko nun „perfekt“

Die Koalition hatte sich am Sonntagnachmittag nach etwa sechs Stunden Verhandlung auf einen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt. „Wir haben einen dicken Knoten durchschlagen“, sagte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprachen von einem „sozialpolitischen Meilenstein“. Heil, der im Februar einen ersten Grundrenten-Vorschlag ohne jede Einkommensprüfung vorgelegt hatte, sagte, die lange Arbeit habe sich gelohnt. Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, äußerte, mit der Grundrente sei die Halbzeitbilanz der Koalition „perfekt“.

Die Grundrente soll ab Januar 2021 jeder erhalten, der 35 Jahre Beiträge gezahlt hat; Zeiten für die Kindererziehung und das Pflegen von Angehörigen werden angerechnet. Streitpunkt war zuletzt die Frage, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung für den Bezug der Grundrente geben soll. Teil der Einigung ist nun eine „umfassende Einkommensprüfung“, nicht aber eine Vermögensprüfung als Voraussetzung für die Grundrente. Um Härtefälle zu vermeiden, soll bei den Grundrentenzeiten eine kurze Gleitzone eingeführt werden. Der Bedarf soll mit einem automatischen Einkommensabgleich durch einen Datenaustausch zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehörden geprüft werden.

Mehr zum Thema 1/

Außerdem wollen die Koalitionäre das System der Betriebsrenten stärken und den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung befristet bis Ende 2022 auf 2,4 Prozent senken. Der Förderbetrag für die betriebliche Altersversorgung bei Geringverdienern wird von 144 Euro auf 288 Euro verdoppelt. Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sollen künftig steuerfrei bis zu 720 Euro möglich sein, derzeit liegt der Betrag bei der Hälfte. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau soll ein Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien insbesondere im Bereich Digitalisierung und Klima in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro aufgelegt werden.

Kramp-Karrenbauer sprach von einem „klaren Signal in Richtung wirtschaftlicher Dynamik“. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, äußerte die Einschätzung, dass es noch einiger Anstrengung bedürfe, um die Fraktion für die Einigung zu gewinnen. „Das wird nicht einfach werden, weil es ein Kompromiss ist“, sagte er am Sonntagabend in der ARD. „Wir werden da auch Überzeugungsarbeit leisten müssen.“

Gegen den Kompromiss stellte sich Axel Fischer, Mitglied des Unionsfraktionsvorstands. Er sagte der „Augsburger Allgemeinen“, die Einigung erfülle nicht den Geist des Koalitionsvertrags und sei für ihn „nicht akzeptabel“. Ähnlich äußerte sich der SPD-Sozialpolitiker Karl Lauterbach. Er sprach in der „Welt“ von einer enttäuschenden „Minimallösung“. Die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke, Hilde Mattheis, sagte der Zeitung: „Die Einkommensprüfung ist ein Kompromiss, der weit von dem SPD-Anspruch einer Grundrente ohne Bedarfsprüfung entfernt ist.“

Am Montag sollen sich die Parteigremien mit den Plänen befassen. Die Parteien waren in dieser Frage seit Monaten zerstritten. Während die Union auf einer möglichst strengen Bedarfsprüfung beharrte, argumentierte die SPD unter anderem mit dem hohen bürokratischen Aufwand.