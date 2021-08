„Sofortprogramm“ der Grünen : Der deutsche Klimaprimus und die Klimalümmel

Robert Habeck und Annalena Baerbock am Dienstag im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken in Brandenburg Bild: dpa

Vieles aus dem „Sofortprogramm“ der Grünen zum Klimaschutz wird die nächste Regierung ins Werk setzen, auch wenn die Grünen gar nicht mitregieren sollten. Es müsste schon ein AfD-Kanzler gewählt werden, um die wichtigsten Dinge zu verhindern: schnellerer Ausbau von Windkraft und Solarenergie; weniger bürokratische Hürden; bessere Bedingungen für die Herstellung von „grünem“ Wasserstoff; Absicherung klimafreundlicher Investitionen; mehr Ehrgeiz im Bausektor; schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität.

Das alles, auch das frühere Ende der Kohleverstromung, der höhere CO2-Preis, das Energiegeld, das Tempolimit und der höhere Mindestlohn (ja, auch das gehört zum Klimaschutz), ist außerdem aus dem Wahlprogramm der Grünen bekannt (neu ist nur, dass es wieder „Bauern“ gibt).

Dennoch legen die Grünen immer noch einmal eine Schippe drauf, und das ist es, was sie von ihren Konkurrenten unterscheidet. Sie müssen einfach das „größte Klimaschutzpaket“ vorlegen, „das es jemals gegeben hat“. Eine Nummer kleiner geht es nicht, weil die Grünen sonst um ihren Markenkern (und ihre Kanzlerkandidatin) fürchten müssten. Dafür nehmen sie in Kauf, dass Union, FDP und SPD für sich beanspruchen können, Klimapolitik nicht nur als verheißungsvolle Radikalkur zu begreifen.

Wie die Grünen den Verlust ganzer Branchen ausgleichen wollen; wie sie „Dunkelflauten“ überbrücken wollen (mit „grünem“ Wasserstoff wird das so schnell nichts); wie sie beschleunigen wollen, was sich mit grüner Regierungsbeteiligung in den Ländern nicht bewegen ließ; wie der deutsche Klimaprimus die Klimalümmel in aller Welt bekehren will – all das wird im Sofortprogramm nicht klar.

Auch das Vetorecht eines Klimaschutzministeriums wird da nicht viel weiterhelfen. Der künftige Kanzler und sein Finanzminister, selbst wenn beide Grüne sein sollten, werden außerdem noch ein Wörtchen mitreden wollen, was das Vetorecht angeht. Immerhin kursieren auch in der CDU Pläne für ein „Transformationsministerium“ mit Durchgriffsrechten. Die Zeichen der Zeit stehen offenbar auf solche Begriffe.