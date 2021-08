Selbstbewusst an die Spitze? : Der grüne Rückzug

Die Grünen publizierten in dieser Woche ein Werbevideo, das ästhetisch auch gut als Werbespot für den Kirchentag 1983 in Hannover gepasst hätte. Klar, kann man machen, wenn sich die Kernanhängerschaft abends beim veganen Menü mal so richtig wohlfühlen soll. „Ein schöner Land in dieser Zeit“, so der Titel, ist die leicht abgewandelte Adaption des bekannten Volkslieds.

Dann wird schief gereimt und noch schiefer gesungen: „Müssen unsere Erde wahr’n – fürs Leben wird es hier zu warm . . . Ohne Fax geht so viel mehr, Bildung und Löhne endlich fair. . . Anschluss an Straße, Bus und Bahn und natürlich auch W-LAN“. Manche sahen das Niveau des „Ingo-Senftleben-Songs“ erreicht, der, wenn es das Internet nicht gäbe, sicher schon längst im Giftschrank des Konrad-Adenauer-Hauses verschwunden wäre. Das Team des brandenburgischen CDU-Spitzenkandidaten hatte 2019 gereimt: „Wer haut Verbrechern auf den Po? Ingo, Ingo.“

Alte weiße Männer mit Drang zur Mitte

Abgesehen davon, dass Senftleben damit nicht Ministerpräsident geworden ist und selbst Annalena Baerbock mittlerweile nur noch vom zweiten oder dritten Platz für die Grünen spricht, offenbaren der Spot und andere jüngste Wahlkampf-Moves bei den Grünen, dass es der Partei – nach dem verpatzten Start ihrer Kanzlerkandidatin – nicht mehr gelingt, sich auf ein klares Wahlkampfziel zu fokussieren und ihre Rolle in einer künftigen Regierung zu beschreiben.

Auf der einen Seite stehen Winfried Kretschmann und Robert Habeck, die alten weißen Männer mit Drang zur Mitte. Kretschmann lobte in einem Gastbeitrag das politische Lebenswerk der noch wenige Wochen amtierenden Bundeskanzlerin. „Moderne Christdemokraten, die ihren Grundprägungen treu bleiben, sind eine Lebensversicherung für unsere Demokratie“, schrieb er. Und Robert Habeck?

Der steht mit schwarzer Jeans, schwarzem Hemd und leger um die Hüfte geschlungenem Ledergürtel auf den Rathausplätzen der Republik, lobt den mittigen Kurs Kretschmanns und hält Referate über Wahlen als Vertrauensübertragung und das Ziel, angesichts von Klimawandel und weltweiter Unordnung, die Freiheit zu schützen: „Schließen Sie, bevor Sie in der Wahlkabine das Kreuz machen, für ein paar Sekunden die Augen und überlegen Sie, wer die Freiheit für Sie und künftige Generationen bewahrt.“ Die Menschen sollen dann aber nicht an die FDP denken, sondern an die Grünen. Beide, Kretschmann und Habeck, bauen mit Reden und praktischer Politik eine starke Brücke zu Wählern der gesellschaftlichen Mitte, nur sind sie damit ziemlich allein.

Auf der anderen Seite stehen bei den Grünen die vielen, die sich vor allem mit Minderheitenprojekten wie Identitätspolitik oder der absurd hohen Subventionierung von Lastenfahrrädern befassen. Das freut das grüne Kernmilieu – von dem sich Kretschmann übrigens nie hat umklammern lassen, was seinen Erfolg ganz maßgeblich erklärt.

Zwar muss man nicht jeden verunglückten Tweet oder jedes neue Plakat zum Wendepunkt des Wahlkampfes erklären, aber die Grünen scheinen sich schon mit einem Kanzler Olaf Scholz in einer Ampelkoalition abgefunden zu haben. Vom Kanzleramtsselbstbewusstsein zu Beginn des Wahlkampfes ist wenig geblieben. Auch vom Anspruch, linke Volkspartei der Mitte zu werden, spürt man gerade wenig.