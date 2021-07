Streit über Listenaufstellung : Grünen-Vorsitzende im Saarland tritt zurück

Ausschreitungen in Südafrika : Ramaphosa bezeichnet Plünderungen als geplant

Er werde keine Anarchie in seinem Land dulden, sagt Südafrikas Präsident. Einige Hintermänner der tagelangen Proteste seien identifiziert worden, so Cyril Ramaphosa. In einigen Landesteilen drohen Versorgungsprobleme.