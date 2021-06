Ratlos auf dem Podium : Grünen-Politikerin verlässt Partei nach peinlichem Auftritt

Aktualisiert am

Bei den Grünen an der Saar geht es derzeit munter zu. Erst fiel am vergangenen Wochenende die bisherige Landesvorsitzende Tina Schöpfer als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl durch. An ihrer Stelle sitzt auf Listenplatz eins nun der 63 Jahre alte frühere Landeschef Hubert Ulbrich.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Zuvor war allerdings beschlossen worden, dass das Frauenstatut gilt. Es besagt, dass die Listen zu quotieren sind und Frauen die ungeraden Plätze erhalten. Nach Einschätzung der kommissarischen Landesgeschäftsführerin könnte der Fall womöglich sogar noch das Bundesschiedsgericht der Partei beschäftigen. Nadja Doberstein sagte am Montag, einige Delegierte hätten angekündigt, die Wahl Ulrichs anzufechten. Am Freitag wurde dann bekannt, dass der neue Landesvorsitzende Ralph Rouget sein Amt nach nur fünf Tagen wieder aufgibt.

Doch damit nicht genug. Einen denkwürdigen Auftritt legte auch die bisherige Nummer zwei der saarländischen Grünen-Liste mit einem Auftritt am vergangenen Sonntag hin, der jetzt für Aufsehen sorgt. In dem zwei Minuten langen Ausschnitt befragt ein Moderator aus dem Off Iryna Gaydukova zu Kernthemen der Partei: „Wie stehst Du zur Fahrradpolitik?“ Die 52 Jahre alte Kandidatin lächelt. „Ich stehe positiv“, sagte sie und fragt dann, während sie den Kopf schüttelt: „Was erwartet man von mir zu dieser Frage?“ Stille. Wieder Applaus.

Eine zu einfache Frage für die Schatzmeisterin des Ortsverbandes Saarbrücken-Mitte? Nächster Versuch: „Wie willst Du soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz sinnvoll verbinden?“ Dieses Mal starrt Gaydukova Löcher in die Luft. Dann antwortet sie mit einer Gegenfrage: „Habe ich Zeit zu überlegen?“ Und lächelt noch einmal. Wieder Stille. Dieses Mal auch im Publikum. Der Moderator schlägt ihr vor, die Frage zurückzustellen und später zu beantworten.

„Was halten Sie von dem CO2-Zertifikatehandel?“ Gaydukova versucht, noch einmal zu lächeln. Es gelingt ihr nicht so recht. Sie bewegt die Lippen, ohne etwas zu sagen. Totenstille im Saal. Dann bricht das Video ab.

Der Landesverband der Grünen hatte der F.A.Z. auf Anfrage am Freitagmorgen mitgeteilt, dass es in Kürze ein Pressestatement zum Auftritt von Frau Gaydukova geben werde. Darin steht nun, dass die gebürtige Ukrainerin die Partei auf eigenen Wunsch verlassen habe.