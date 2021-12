Grünen-Politiker : Hofreiter soll Vorsitzender im Europaausschuss werden

Aktualisiert am

Der Grünen-Fraktionschef soll laut Medienberichten den Europaausschuss im Bundestag leiten. Zuvor hatte Hofreiter überraschenderweise keinen Ministerposten in der Ampelkoalition erhalten.

Der bisherige Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter soll nach Medienberichten Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag werden.

Das meldeten der „Spiegel“ und das Nachrichtenportal „ThePioneer“ übereinstimmend unter Berufung auf Fraktionskreise, dies entspricht auch Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Formal könnte die Fraktion am Donnerstag entscheiden.

Der Parteilinke Hofreiter galt eigentlich als gesetzt für einen der Grünen-Ministerposten in der künftigen Ampel-Regierung. Er musste am Ende allerdings dem Realo Cem Özdemir weichen, was Empörung im linken Flügel der Grünen auslöste.