Atombeschluss der Grünen : Eine Zumutung für die Ampel

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag auf dem Grünen-Parteitag in Bonn Bild: Stefan Finger

Nein, es sind keine Farbbeutel geflogen. Es gab kein Ausbuhen, keine Pfiffe, kein Niederbrüllen. Gemessen an der Größe der Entscheidung, den Diskussionen davor und den Folgen auch für die Ampelkoalition kam das „Ja“ erstaunlich unspektakulär daher. Am Freitagabend hat der Grünen-Parteitag zugestimmt, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke (AKW) bis zum 15. April am Netz zu lassen und bei Bedarf für die Stromerzeugung zu nutzen. In früheren Jahren haben sich die Grünen aus weitaus weniger triftigen Gründen weitaus heftiger in die Haare bekommen.

Denn in der Tat ist der Weiterbetrieb von zwei der drei letzten am Netz befindlichen deutschen AKW – wenn auch lediglich für denkbar kurze Zeit – aus grüner Sicht eine Zumutung. Der Widerstand gegen die Atomkraft hat die Partei in ihrer Gründungszeit definiert. Ohne ihn gäbe es die Grünen in ihrer jetzigen Form nicht, viele Mitglieder wären nie beigetreten. Dass Anti-Atom-Aktivisten nun ausgerechnet zu Protesten gegen die Politik der Grünen aufrufen, dürfte für manche schwer auszuhalten gewesen sein.