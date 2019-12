Kretschmann und die Demokratie : Der Zufallsbürger darf mitbestimmen

Aktualisiert am

Die Grünen in Baden-Württemberg wollten die Bürger an der Politik mehr beteiligen. Aus Angst vor Populisten rücken sie nun aber von direkter Demokratie etwas ab.

Baufällige Tiefgaragen, Funklöcher, marode Schwimmbäder – das sind die Probleme, mit denen sich Kommunalpolitiker im ländlichen Raum auch in Baden-Württemberg fast täglich herumschlagen. Wenn die Bürger dann aus der Landeshauptstadt Stuttgart erfahren, dass Stadt und Land in ein paar Jahren die Staatsoper für eine Milliarde Euro sanieren wollen, löst das in Osterburken, Rottweil oder Bad Wimpfen keine Begeisterung aus. Teure Großprojekte – das ist eine Erfahrung aus der Diskussion über Stuttgart 21 – lassen sich heute ohne Kostentransparenz und eine breite Bürgerbeteiligung nicht mehr durchsetzen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

In Baden-Württemberg haben Ende 2015 deshalb CDU, SPD, Grüne und FDP die Quoren für Volksbegehren und Volksentscheide gesenkt. Damals galt vor allem der Volksentscheid als Mittel der Wahl, um die Bürger mit der etablierten Politik und der repräsentativen Demokratie zu versöhnen. Das Argument, dass Kampagnen für Volksentscheide polarisieren, wischten einige Befürworter der direkten Demokratie damals beiseite.