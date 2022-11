Grünen-Fraktionschefin Dröge : „Es wird keine Entkopplung von China geben“

Frau Dröge, drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Kanzler Scholz die Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik verkündet. Was ist mit der Zeitenwende in der Chinapolitik: Kommt die noch oder gab es die schon?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Jedenfalls hat sich die deutsche Debatte komplett verändert. Jetzt gibt es die Be­reitschaft, genau hinzuschauen: Was passiert da in China? Das Wichtigste ist der Umgang mit den Menschenrechten, der auch in der Wirtschaftspolitik eine Rolle spielen muss. Weitere Probleme sind der unfaire Wettbewerb und die chinesische Beteiligung an unserer kritischen Infrastruktur.