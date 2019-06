Zitteranfall : Grünen-Chefin entschuldigt sich für Aussage zu Merkels Gesundheit

Aktualisiert am

Annalena Baerbock hat die Zitteranfälle der Kanzlerin in Zusammenhang mit dem Klimawandel gestellt. Nun bezeichnet sie die Äußerung als Fehler.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich für eine Bemerkung zum Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigt. „Diese Äußerung war ein Fehler. Dafür habe ich die Bundeskanzlerin um Entschuldigung gebeten“, twitterte Baerbock am frühen Samstagmorgen. Sie habe unbedacht einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Merkels Gesundheit hergestellt, den es nicht gebe.

Bei einer Pressekonferenz war Baerbock am Freitag auf die aktuelle Hitze zu sprechen gekommen und hatte gesagt, es werde „sozusagen auch bei der Bundeskanzlerin deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen hat“.

Zweiter Anfall innerhalb weniger Tage

Merkel hatte am Donnerstag innerhalb weniger Tage einen zweiten heftigen Zitteranfall bei einem öffentlichen Auftritt erlitten. Während der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue wieder an, am ganzen Körper zu zittern. Zwischendurch ließ das Zittern etwas nach. Als sie sich anschließend bewegte, wurde es besser, wie auf einem Video eines dpa-Fotografen zu sehen ist.

Am Dienstag vergangener Woche hatte Merkel bei einem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ebenfalls erheblich gezittert. Während sie gemeinsam mit Selenskyj auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, begannen ihre Beine und ihr Körper heftig zu zittern. Als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das sichtbar wieder gelegt. Merkel erklärte später, sie habe an dem heißen Tag zu wenig getrunken.

Am Donnerstagmorgen war es in Berlin allerdings nach mehreren Hitzetagen kühl. Und auch im Schloss Bellevue war es nicht heiß. Merkel zitterte fast zwei Minuten lang, legte immer wieder die Arme vor dem Körper übereinander, offenbar um nicht die Kontrolle zu verlieren.