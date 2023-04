Die Grünen haben am Dienstag in einem alten Fabrikgebäude in Wilhelmsruh die Gründung einer Wirtschaftsvereinigung gefeiert. „Wir wollen die Brücke bauen von der Wirtschaft in die Politik“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Fischer. „Grüne Politik steht nicht im Widerspruch zu Wirtschaft, sondern kann Motor sein.“

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Nicht nur diese Sätze, sondern der ganze Charakter der Veranstaltung konnte den Eindruck erwecken, erst jetzt hätten die Grünen die Wirtschaft entdeckt und als fingen sie erst an, Vorurteile zu überwinden. Dabei ist die Idee, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken, alt. Schon Cem Özdemir hatte sie formuliert, als er noch Parteivorsitzender war. Schon 2016 war Daimler-Chef Dieter Zetsche Gastredner auf einem Parteitag der Grünen. Seit 2018 gibt es den „Grünen Wirtschaftsdialog“. Hessen hat seit 2014 einen grünen Wirtschaftsminister, der Bund immerhin seit anderthalb Jahren.