Ukraine-Liveblog : Selenskyj spricht mit Erdogan über Bedeutung von Getreideabkommen

Putin droht Polen wegen Truppenverlegung +++ Russland will Höchstalter für Einzug von Wehrpflichtigen anheben +++ Polen verlegt Truppen vom Westen in den Osten +++ Selenskyj entlässt Botschafter in London +++ alle Entwicklungen im Liveblog.