Grüne und FDP : Der lange Weg zur Ampel

„Ich komme aus einem tief katholischen CDU-Milieu“, sagt Paqué. „Mein Vater hat nur vorübergehend mal FDP gewählt, bis Walter Scheel dann neunundsechzig die sozialliberale Koalition einging – von der Union zu Willy Brandt.“ Paqué ist von der FDP. Er trägt Jackett mit Einstecktuch, dazu Jeans und Wanderschuhe. Oben formell, unten leger.

An jenem Abend vor mehr als fünfzig Jahren, erzählt er, habe sein „alter Herr“ fast den Fernseher zertrümmert. So war das damals: „Die Welt des saarländischen Katholizismus, wo der Pfarrer von der Kanzel verkündete, was man zu wählen hat.“ Seine Welt war das nicht. „Da wird man früh zum überzeugten Liberalen.“