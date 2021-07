Landesverfassungsgericht : Grüne streiten über die Wahl eines AfD-Kandidaten

Aktualisiert am

In Stuttgart sorgt die Wahl von Bert Matthias Gärtner zum stellvertretenden Laienrichter am Landesverfassungsgericht für Unmut. Er ist schon der dritte AfD-Kandidat in dem Amt, doch die Lage unterscheidet sich von früheren Fällen.