Nach dem Krawall in Stuttgart : Mehr Licht statt mehr Polizei

Vierundvierzig Tatverdächtige der Stuttgarter Krawallnacht konnte die Polizei seit Ende Juni ausfindig machen, gegen 23 verhängte ein Richter Haftbefehle, 16 befinden sich in Untersuchungshaft. Normalerweise loben Politiker in solchen Fällen die Polizei und reden vom „Erfolg des Rechtsstaats“. Nicht so in Stuttgart.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Dort verbreitete ein grüner Kommunalpolitiker kürzlich eine Falschnachricht über die sozialen Netzwerke, in der er der Polizei angebliche „Stammbaumrecherchen“ unterstellte. Fast einen Monat nach den schweren Ausschreitungen in der Innenstadt wird viel über Weltoffenheit geredet, aber wenig über die sozialen Ursachen sowie die offenkundigen Integrationsprobleme.