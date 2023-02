Eine neue Gruppierung bei den Grünen will ohne Scheuklappen über Migration diskutieren. Aber in der Partei lässt sich kaum jemand auf eine Debatte ein.

Von Boris Palmer sind die Grünen einiges gewöhnt, sonst hätten sie nicht versucht, den Tübinger Oberbürgermeister aus der Partei auszuschließen. Im „Memorandum für eine andere Migrationspolitik in Deutschland“ findet sich, ziemlich unverhohlen, ein Vorwurf gegen die eigene Partei: Die Diskussion über die Migrationspolitik „soll durch Menschlichkeit und Empathie geprägt sein, aber ohne Blauäugigkeit und das Verschweigen von Problemen“.

Das Papier stammt von der Gruppe mit dem Namen „Verts-Realos“, Palmer gehört zu den Erstunterzeichnern. Unter Grünen kursierte sofort die Erzählung, der Name orientierte sich an der national-konservativen Werteunion. Das seien die „Rechtsaußen der Grünen“.

Es war das erkennbare Bestreben der Partei, der Sache nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Davon profitiere nur Palmer – so sei es immer. Omid Nouripour, der grüne Parteivorsitzende, sprach das Memorandum nicht selbst an, als er am Montagnachmittag nach den wöchentlichen Beratungen des Bundesvorstands vor die Presse trat. Auf Nachfrage beteuerte er zwar die „klare, bekannte Position“ der Grünen in der Migrationsfrage, bezog aber zum Papier selbst nicht Position.

Nouripours Kommentar beschränkte sich auf den Satz, den er in verschiedenen Variationen wiederholte: „Dass es Debattenbeiträge gibt, wissen wir.“ „Humanität und Ordnung“ seien die Grundprinzipien, „darunter wird viel diskutiert“. Wichtig sei doch, dass den Kommunen jetzt geholfen werde, der Flüchtlingsgipfel in der vergangenen Woche habe keine Ergebnisse gebracht, das müsse sich schnell ändern.

Hannovers Bürgermeister beklagt „toxische Grundhaltung“

Abgesehen von den Unterzeichnern gab es wenige öffentliche Wortmeldungen. Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay klagte über eine „toxische Grundhaltung in der Migrationsdebatte“. „Das Papier beschäftigt sich mit Phantomdebatten“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Idee etwa, an den EU-Außengrenzen Aufnahmezen­tren einzurichten, sei rechtlich nicht umsetzbar. Rechtliche Bedenken gibt es auch am Vorschlag, Bewerber ohne Papiere zurückzuweisen oder in staatliche Aufnahmeeinrichtungen zu schicken, bis ihre Identität geklärt ist.

Trotzdem gibt es durchaus Grüne, die den Denkanstoß richtig finden. Die der Meinung sind, dass die migrationspolitische Debatte anders akzentuiert geführt werden müsse, das hieße: weniger Gewicht auf Humanität, mehr auf Ordnung. Man dürfe sich etwa nicht damit zufriedengeben, dass die Abschiebequote so gering sei. Taktisch sei der Vorstoß in doppelter Hinsicht kontraproduktiv: Einerseits lenke er nur ab vom enttäuschenden Flüchtlingsgipfel, dabei müsse es doch jetzt darum gehen, den Druck auf Innenministerin Nancy Faeser von der SPD zu erhöhen.

Zum anderen hätten die Unterzeichner der Sache einen Bärendienst erwiesen, weil dann doch wieder nur über Palmer und seine Profilneurose gesprochen werde, nicht über Migration. Wie zum Beweis für diese These twitterte der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke: „Wenn Boris Palmer irgendwo einen Brief unterzeichnet, unterschreibt man nicht mit. Grundregel.“ Palmers Konter: „Demaskiert“. Am 11. Februar sollen sich etwa 20 Mitglieder der „Verts-Realos“ in Bochum in der grünen Kreisgeschäftsstelle zur Diskussion des Papiers getroffen haben – Palmer war gar nicht anwesend und angeblich auch nicht der maßgebliche Autor.

Macht Islam pauschal für Fehlentwicklungen verantwortlich

Auch bei den Grünen in Baden-Württemberg sorgt das neue Papier für eine spürbare Verärgerung: Von einer „unterirdischen Qualität“ des Papiers ist bei jüngeren Realos die Rede. Es komme nicht aus der Mitte der Partei. „Da wird nichts lösungsorientiert diskutiert, da wird etwas verfasst, und ein paar Leute unterschreiben“, heißt es. Einige von Palmers innerparteilichen Unterstützern wie Uschi Eid und Rezzo Schlauch hätten es unterschrieben, ansonsten größtenteils Mitglieder, die über 70 seien und die kein Mandat mehr anstrebten.

Andere im Realo-Lager halten es grundsätzlich für richtig, selbstkritischer über die Einwanderungspolitik zu diskutieren: „Allerdings ist das wieder der falsche Weg. Bei uns kann man mehr bewegen, wenn man Papiere in die zuständigen Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaften einbringt.“

Das Papier sei auch aus Realo-Perspektive „ganz rechts außen“, weil das Asylrecht infrage gestellt werde und der Islam pauschal für Fehlentwicklungen in der Einwanderungsgesellschaft verantwortlich gemacht werde. Unter den Unterzeichnern finde sich weder ein einflussreicher Politiker noch ein wichtiger Koordinator der Realos, was allerdings nicht ganz richtig ist. Denn Tilman Krösche, der vergeblich zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen kandidierte, gehört in seinem Landesverband zu den Realo-Koordinatoren. Krösche war vor zwei Jahren Mitgründer der „Vert Realos – der bürgerlichen grünen Mitte“; er nennt die Gruppierung eine Denkfabrik.

„Der Mainstream bei den Grünen ist eher nach links gerückt. Wir haben heute mehr Mitglieder, wir müssen bei allen Themen sprechfähig sein“, sagte Krösche der F.A.Z. Bestimmte Themen wie Migration oder Bundeswehr seien innerparteilich nicht vorangekommen. Nachdem die von den Linken organisierte Gruppierung namens die „Segler“ deutlich an Einfluss gewonnen hat, gruppieren sich auch die Realos neu: Neben den „Verts-Realos“ haben sich jüngere Realos kürzlich zu den „Ruderern“ zusammengeschlossen.