Minister und Vorsitzende : Natürlich reden die Grünen schon über Personal

Aktualisiert am

In der Rolle der Vermittlerin: Ricarda Lang Bild: Thomas Koehler/photothek.de

Offiziell sprechen die Grünen nicht über Personalfragen – abgesehen davon, dass Robert Habeck Finanzminister werden soll. Dass es in Wahrheit anders ist, hat kürzlich ein Grüner selbst in erfrischender Offenheit berichtet. Die Standardantwort auf die Frage nach der personellen Aufstellung laute immer: erst die Sache, dann die Person, sagte Jürgen Trittin im Sender Phoenix und fügte hinzu: „Es ist voll gelogen.“ Schon während der Sondierungen müssten sich die Parteien ungefähr darüber verständigen, welche Ressorts in wessen Verantwortung liegen sollen, sagte der grüne Spitzenkandidat des Jahres 2013. Nur öffentlich darüber sprechen solle man eben nicht.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Grüne, die die Jamaika-Sondierungen 2017 an entscheidender Stelle führten, erzählen rückblickend mit einem Schmunzeln, wie frühzeitig sich alle wichtigen Grünen – die tatsächlich wichtigen und die nach eigenem Empfinden wichtigen – für die interessanten Jobs ins Spiel gebracht hätten. Und auch jetzt, so ist zu hören, hätten viele Grüne schon ihre Hand für Posten in einer künftigen Ampel-Regierung und der Fraktion gehoben.