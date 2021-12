Die Grünen : Ricarda Lang kandidiert für Parteivorsitz

FAZ Plus Artikel: Omid Nouripour im Gespräch : „Falls Russland angreift, sind alle Optionen auf dem Tisch“

Omid Nouripour will Russland eindämmen, notfalls auch mit mehr NATO-Soldaten in Osteuropa. Im Interview spricht er auch über seine eigenen Ambitionen: Er möchte an die Spitze der Grünen treten.