Reaktionen auf Abzugspläne : Grüne nennen Trump „transatlantischen Geisterfahrer“

In der großen Koalition gibt es Kritik an den mutmaßlichen Plänen der amerikanischen Regierung, 9500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. „Die Pläne zeigen erneut, dass die Trump-Administration eine elementare Führungsaufgabe vernachlässigt: Die Einbindung der Bündnispartner in Entscheidungsprozesse“, sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul am Samstag der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Alle profitierten vom Zusammenhalt des Bündnisses, nur Russland und China von Zwist. „Das sollte in Washington mehr beachtet werden. Es handelt sich allerdings um einen weiteren Weckruf an uns Europäer, auch sicherheitspolitisch unser Schicksal selbst entschiedener in die Hand zu nehmen.“

Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, twitterte, dass die Amerikaner entscheiden würden, was für sie sinnvoll sei. „Um Druck aufzubauen, eignet sich das Thema nicht“, fügte er aber angesichts von Spekulationen hinzu, ob die Ankündigung eines amerikanischen Teilabzugs Reaktion auf die Nicht-Zusage von Kanzlerin Angela Merkel zum G7-Gipfel oder auf den Streit um den Bau der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zurückzuführen sei, den die Vereinigten Staaten ablehnen. Felgentreu schrieb, dass die Frage nun sei, wohin die amerikanischen Truppen verlegt würden: in die Vereinigten Staaten oder nach Osten.

Auf Seiten der Oppositionsparteien wurden die Abzugspläne unterschiedlich aufgenommen. Grüne und Liberale warfen der amerikanischen Regierung Doppelmoral vor. „Wer so agiert, kann nicht in Brüssel mit der Attitüde auftreten, Verbündete an ihre Verpflichtungen zu erinnern“, sagte der verteidigungspolitische Obmann Tobias Lindner dieser Redaktion. Präsident Trump agiere wie ein „transatlantischer Geisterfahrer.“

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, äußerte gegenüber dieser Zeitung die Vermutung: „Vermutlich weiß der Präsident der Vereinigten Staaten gar nicht, dass Deutschland der Dreh und Angelpunkt logistisch und in der medizinischen Versorgung für die US-Armee ist. Auch und besonders für Einsätze im Nahen und Mittleren Osten.“ Die Entscheidung sei „Donald Trump in Reinkultur“ und „eine Ohrfeige“ für Außenminister Heiko Maas (SPD).