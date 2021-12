Familienministerin Spiegel : Sofortzuschlag für Kinder aus ärmeren Familien

Aktualisiert am

Das zentrale Ziel der neuen Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen ist es, Millionen Kinder aus der Armut zu holen. Dafür kündigte die Politikerin nun einen unbürokratischen Sofortzuschlag für arme Familien an.

Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat einen Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien angekündigt. Spiegel sagte bei der Amtsübernahme am Donnerstag in Berlin, davon würden rund 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche profitieren. Der Zuschlag, dessen Höhe Spiegel offen ließ, solle rasch und gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf den Weg gebracht werden, sagte Spiegel weiter. Es gehe darum, diesen Familien unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen, betonte sie. „Bisher gab es mit rund 150 Maßnahmen einen Dschungel an Familienleistungen“, sagte sie. „Künftig soll ein Antrag zur Geburt des Kindes genügen, um Familien mit kleinem Einkommen unbürokratisch zu unterstützen.“

Die Ampel-Koalition hat im Koalitionsvertrag den Sofortzuschlag als Überbrückung bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung vereinbart, um mehr Kinder aus der Armut zu holen. Spiegel bezeichnete die Kindergrundsicherung als eines ihrer wichtigsten Projekte. Damit wolle sie der Kinderarmut den Kampf ansagen. Geplant ist, die Leistungen für Kinder zusammenzufassen und die Auszahlung zu automatisieren, damit einkommensarme Familien verlässlich unterstützt werden. Heute werden wegen der teils schwierigen Beantragung Leistungen häufig nicht abgerufen.

Spiegel kündigte zudem einen „Gleichstellungscheck“ für die Tätigkeit der Bundesregierung an. Jede Vorlage, die ins Kabinett kommt, werde daraufhin überprüft, ob sie „gleichstellungs- und frauenpolitischen Grundsätzen Rechnung trägt“.

Mit Blick auf die umfangreichen familienpolitischen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag fügte Spiegel hinzu: „Wir haben uns viel vorgenommen.“ Sie verwies zudem auf das geplante Demokratiefördergesetz, das erstmals eine dauerhafte Förderung von Initiativen gegen Hass und Gewalt ermöglichen soll. Es soll ab 2023 kommen. Damit stärke die Bundesregierung die zivilgesellschaftliche Beratungs-, Präventions- und Ausstiegsarbeit und schütze Betroffene vor Angriffen.

Mehr zum Thema 1/

Spiegel übernimmt das Bundesfamilienministerium von ihrer Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD), die es wiederum zusätzlich zum Justizministerium geführt hatte, nachdem Franziska Giffey (SPD) wegen der Affäre um ihre Doktorarbeit zurückgetreten war. Lambrecht ist jetzt Verteidigungsministerin. Parlamentarische Staatssekretäre bei Spiegel sind die bisherige kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Ekin Deligöz, und der queerpolitische Sprecher der Fraktion, Sven Lehmann, der sich auch als Armutsexperte einen Namen gemacht hat. Anne Spiegel kommt aus Rheinland-Pfalz und war dort von 2016 bis 2021 Familienministerin in der Ampel-Koalition unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die nach der Landtagswahl in diesem Jahr fortgesetzt wurde. Seitdem war Spiegel Ministerin für Umwelt und Klimaschutz und stellvertretende Ministerpräsidentin.