Wissen über das Virus : Grüne kritisieren Lücken in der Gesundheitsforschung

Forschen zur Virusbekämpfung: Stephan Becker (rechts), Leiter des Instituts für Virologie an der Philipps-Universität Marburg, im Juni zusammen mit einer Mitarbeiterin in einem Labor der Hochschule

Auch nach einem Jahr Corona-Pandemie ist noch immer unklar, wo die größte Ansteckungsgefahr lauert und wie hoch sie jeweils ist. Es gibt nur Modellrechnungen und Aerosolforschung. Auch in der Medikamentenforschung steht Deutschland noch am Anfang. Unklar ist auch, wie therapeutisch mit „Long Covid“ umgegangen wird, also mit den Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung, die Monate, womöglich Jahre dauern können. Abgeordnete der Grünen-Bundestagsfraktion um Kai Gehring haben deshalb in einem Antrag gefordert, die Forschungslücken dringend zu schließen und dafür auch die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Zuletzt hatte der Wissenschaftsrat im Januar in einem regelrechten Brandbrief gemahnt, den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu beschleunigen und eine vorausschauende wissenschaftliche Politikberatung zu etablieren.

Neue Mutanten rechtzeitig entdecken

Die Grünen haben deshalb in ihrem Antrag, der der F.A.Z. vorliegt, gefordert, einen Pandemie-Rat einzusetzen. Außerdem setzen sie sich für ein flächendeckendes Monitoring gefährlicher Virusmutanten ein. Das bedeutet, dass so viele Proben auf Mutanten untersucht werden müssten, dass weitere, bisher unbekannte und durch das Impfen möglicherweise begünstigte Mutantenbildungen rechtzeitig entdeckt werden.

Es sollten deshalb alle positiven PCR-Tests bundesweit auf bekannte Mutanten untersucht werden, wie das derzeit in Baden-Württemberg, an der Charité und in anderen Vorreiterregionen geschehe. Im Zuge der Mutantenverbreitung gelte es, eine zweite Generation von Impfstoffen, die möglichst auch tropentauglich sein sollten, gezielt zu fördern. Es müsse Klarheit darüber gewonnen werden, in welchen Bevölkerungskohorten das Virus besonders verbreitet sei.

„Wirksame Pandemie-Bekämpfung ist nur auf der besten wissenschaftlichen und evidenzbasierten Grundlage möglich“, sagte Gehring, der forschungspolitische Sprecher der Grünen, der F.A.Z. In der Medikamentenforschung wäre Deutschland längst weiter, wenn das Bundesbildungsministerium das Thema frühzeitig erkannt hätte.

Grünen wollen „Translation Hubs“ schaffen

Die Pandemie habe Lücken und Schwachstellen der Gesundheitsforschung in Deutschland schonungslos offengelegt und zeige, wie dringend das „Rahmenprogramm Gesundheitsforschung“ des BMBF überarbeitet werden müsse. Deutschland könne es sich nicht leisten, dass „bahnbrechende Erfolge der Grundlagenforschung nie das Licht der praktischen Versorgung erblicken“, warnte Gehring.

Konkret schlagen die Grünen dafür sogenannte „Translation Hubs“ vor, das sind Einrichtungen an Universitätskliniken, die den Transfer in die Patientenversorgung vorantreiben sollten. Außerdem sollten die Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung enger mit anderen Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken zusammenarbeiten. Dazu müsse aber auch die Liquidität der Universitätskliniken in der Pandemie in enger Abstimmung mit den Ländern sichergestellt werden.

Zudem gelte es, beteiligte Wissenschaftler vor verschwörungsideologischen Anfeindungen besser zu schützen und gemeinsam mit Wissenschaftsorganisationen Gegenstrategien zu entwickeln, um wissenschaftsfeindliche Straftaten systematisch zu erfassen.