Frau Schulze, Sie haben den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger nach seiner Rede in Erding einen „geistigen Brandstifter“ genannt. Begeben Sie sich damit nicht auf sein Niveau?

Ich habe gesagt, seine Aussage, „die schweigende große Mehrheit dieses Landes“ müsse sich „die Demokratie wieder zurückholen“, sei „eine Lehrbuchbeschreibung eines astreinen Rechtspopulisten und geistigen Brandstifters“. Das war meine Aussage.

Das ist jetzt aber arg sophistisch…

Zu meiner Aussage, so, wie ich sie getätigt habe, stehe ich. Es geht darum, dass der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, demokratisch gewählt, Teil der parlamentarischen Demokratie, davon schwadroniert, man müsse sich die Demokratie zurückholen, und so die Leute in Wahrheit gegen die Demokratie aufwiegelt. Das erinnert an Trump und andere. Er ist in Erding aufgetreten, wo unter anderem Querdenker, Verschwörungsideologen und Rassisten mit im Publikum standen. Wir Grüne haben ein paar Tage gewartet, um ihm die Chance zu geben, sich von seiner Aussage zu distanzieren, weil wir wissen wollten, ob er sich möglicherweise entschuldigt. Hat er aber nicht gemacht. Das lässt tief blicken, und dann haben wir seine Entlassung gefordert.