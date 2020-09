Ausgerechnet im Südwesten : Den Grünen fehlen geeignete Kandidaten

Aktualisiert am

Karlsruhe, Stuttgart, Konstanz: In drei Städten in Baden-Württemberg wird noch vor der Landtagswahl 2021 ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Doch ausgerechnet die Grünen tun sich dort schwer.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am 20. April 2015 neben Ulrich Burchardt in Konstanz Bild: Picture-Alliance

Vor Beginn der heißen Phase des Landtagswahlkampfes Anfang 2021 finden im Südwesten drei wichtige Oberbürgermeisterwahlen statt. Die Universitäts- und Großstädte sind ein vor allem zwischen Grünen und CDU heißumkämpftes Pflaster. Doch in den vergangenen zehn Jahren mussten die Grünen lernen, dass sie auf die Rathaussessel in universitär geprägten Großstädten kein Dauerabonnement haben, obwohl etwa Themen wie Klimaschutz und autofreie Innenstädte immer wichtiger geworden sind.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Auch die politischen Interventionen der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ einerseits und der konservative Kurs von Ministerpräsident Winfried Kretschmann andererseits setzen die grüne Basis zunehmend unter Druck. Ihrem erklärten Ziel, das Land von den Kommunen her aufzurollen und dort so stark zu sein wie einst die CDU, nähern sich die Grünen nun langsamer als gedacht.