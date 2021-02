Kanzlerkandidatur der Grünen : Die Methode des Robert Habeck

Robert Habeck geht zum Kanzleramt. Kein Termin bei der Kanzlerin, nur ein Spaziergang. Es ist kalt. Von der Zentrale der Grünen nimmt er den Weg zum Hauptbahnhof, dort biegt er ab, und dann liegt das Kanzleramt jenseits der Spree. Habeck hat keine Mütze und keine Handschuhe mit, seine Jacke ist dünn. Er spricht schnell, er geht schnell, und er bläst in die Fäuste.

So gibt der Vorsitzende der Grünen Interviews, und so zeigt er sich auf Fotos: hart am Wind, gerne in der Gischt der See. Oder mit Pferden auf Instagram. Da sitzt er am Boden, und ihre Schnauzen kommen ganz nah an sein Ohr. Tiefe Blicke, ein Lächeln ins Tierreich. „Das ist so dicht an Magie, wie man kommen kann“, schreibt Habeck. Und fügt an: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther war auch dabei. Der ist von der CDU.

Die Botschaft: Der Typ hält Wind aus und kann mit allen. Habeck hat dieses Credo immer wieder aufgeschrieben: Wetterfest sein in dem, was man will oder was man ablehnt, aber dabei „nicht aufhören, miteinander zu reden“. Dialog führen, „ohne anderen eine Form oder eine Identität aufzuzwingen“. Selbst wenn jemand AfD wählt, stets bedenken, dass das „die eigene Mutter“ sein könnte.

Dorthin gehen, wo es weh tut

Das sei seine Methode, sagen seine Freunde. Andreas Tietze zum Beispiel. Er gehört zu den Grünen im Kieler Landtag und hat Habecks Aufstieg in Schleswig Holstein mitverfolgt: 2004 Landesvorsitzender, 2012 Minister unter Torsten Albig von der SPD, 2017 Mitbegründer einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP. Von Anfang an, sagt Tietze, habe Habeck seine Grünen mit der Forderung gepiesackt, doch bitte endlich auch dort hinzugehen, wo Gegenwind weht. Zu den Landfrauen, zum Bauernverband, hinaus in den Dorfkrug, „wo es auch mal feindlich zuging“. Bis an die Schmerzgrenze eben.

„Du musst auch mal auf einem Dorffest in eine Wurst beißen, wenn du willst, dass sie dir zuhören“, sagte Habeck immer. Einmal nahm er Tietze sogar zu den Docks der Howaldtswerke-Deutsche Werft mit. Das war auch so ein grüner Ekelplatz, denn manche sagten, dass die U-Boote von HDW Atomtorpedos tragen könnten. „Ich murrte ein wenig“, erinnert sich Tietze, aber Habeck sagte: „Erst mal gehen wir hin und schauen uns das an.“

Habeck, der Brückenbauer. Natürlich gibt es manche, die das für bloße Show halten, zum Beispiel einige Sozialdemokraten. Die nehmen ihm übel, dass er sie 2017 in Schleswig-Holstein verließ und Jamaika machte. Seither halten ihn viele in der SPD für einen Trickser. Aber auch hier erinnern sich manche an seine Fähigkeit, Menschen zu gewinnen. Die umweltpolitische Sprecherin der Kieler SPD-Fraktion, Sandra Redmann, erzählt, wie Habeck sich als Minister einmal bei einem feindlich gestimmten Bauerntag behauptete. Im Publikum wüteten die Trillerpfeifen, und sie dachte: „Oha, das wird hart.“ Dann ging Habeck ans Pult, sprach ein wenig, „und nach zehn Minuten hatte er sie“.

In der Politik macht er es genauso. Mit Wolfgang Kubicki von der FDP ist er per du, und mit der CDU geht er pferdeflüstern. Bei der Union nennt einer ihn deshalb den „Pontifex“. Brückenbauer eben. Bis heute erinnern sich manche an einen Erfolg seiner Ministerzeit: 2015 gelang es ihm, zwischen Umweltschützern und Muschelfischern im Nationalpark Wattenmeer einen „Muschelfrieden“ zu stiften. Die Fischer mussten mehr Sperrgebiete hinnehmen, dafür aber durften sie moderne Zuchtplattformen einsetzen. Am Ende sind dann alle zusammen zum Fischen gefahren.

Erst Schuss vor den Bug, dann Kompromiss

Magie? Wer sich das Muschelwunder genauer ansieht, spürt nicht nur sanften Zauber. Habeck hat damals gnadenlos die Schrauben angezogen. Er verwies die Muschelfrage innerhalb seines Superministeriums von der Fischereibehörde an die Umweltabteilung. Den Fischern musste damit klar sein: Wenn sie jetzt nicht nachgeben, ist es aus mit ihren Lizenzen. Gestandene Kapitäne am Rande der Tränen standen im Ministerbüro, und dann waren sie bereit zum Frieden.