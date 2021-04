Koalition in Baden-Württemberg : Grüne setzen auf Schwarz

Der Landesvorstand der Grünen in Baden-Württemberg hat in letzter Sekunde eine Beschädigung des vormaligen Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann abgewendet: Nach einer zweiten Videokonferenz stimmte die Mehrheit des geschäftsführenden Landesvorstandes und des Parteirats nun doch dafür, ein weiteres Sondierungsgespräch mit der CDU zu führen und dann zügig Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. 13 Stimmberechtigte hätten mit Ja gestimmt, vier mit Nein und zwei hätten sich enthalten, hieß es aus Parteikreisen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

„Der Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg hat in einer Sitzung am heutigen Abend entschieden, dem Sondierungsteam das Mandat zu übertragen, ein abschließendes Sondierungsgespräch mit der CDU Baden-Württemberg zu führen“, heißt es in einer Mitteilung des Landesverbandes. Das abschließende Gespräch soll am Karsamstag stattfinden. Dann soll auch ein Plan für Koalitionsverhandlungen beschlossen werden. Gegen 17.30 Uhr unterrichteten die Grünen auch die Führung der CDU über die Entscheidung.

Am Freitagmorgen hatte der Landesvorstand ebenfalls getagt, die Sitzung war aber ohne Abstimmung ergebnislos beendet worden. Viele Mitglieder des Landesvorstandes hatten sich in den vergangenen Wochen auf eine Ampelkoalition mit SPD und FDP eingestellt. Diese „grüne Ampel“ wäre die erste unter grüner Führung gewesen, von ihr wäre für die Bundestagswahl – auch angesichts der momentanen Schwäche der Unionsparteien – eine starke Signalwirkung ausgegangen.

Historischer Wahlsieg

Kretschmann, dem die Grünen ihren historischen Wahlsieg mit 32,6 Prozent verdanken, war nach zweiwöchigen Sondierungen mit der CDU einerseits und FDP sowie SPD andererseits aber zur Auffassung gelangt, dass ein Koalitionswechsel angesichts der Pandemie riskant sein könnte. Auch ist Kretschmann der Überzeugung, dass mit der CDU die größeren Fortschritte beim Klimaschutz zu erreichen sind, weil die CDU immer noch eine starke Basis hat und sie in den Kommunen weiterhin breit verankert ist.

Die Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand hatten es aber dem Vernehmen nach versäumt, den restlichen Landesvorstand auf die Einschätzungen und den Vorschlag des Ministerpräsidenten rechtzeitig vorzubereiten. Das Sondierungsteam, zu dem Detzer, Hildenbrand, Kretschmann sowie der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz gehörten, hatte am späten Donnerstagabend nach elfstündiger Sitzung einstimmig für die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition votiert.

Die bisherige Finanzministerin Edith Sitzmann nahm an den Beratungen der Sondierungsgruppe auch teil, war aber nicht stimmberechtigt. „Zwischen dieser Entscheidung am Donnerstagabend und der Sitzung des Landesvorstandes per Video um acht Uhr war wenig Zeit, es gab aber sehr großen Diskussionsbedarf“, sagte ein führender Grüner. Dem Parteirat gehören einige Parteilinke und viele regierungsunerfahrene Funktionäre an. Weil die Grünen in den vergangenen Jahren eine „Ministerpräsidentenpartei“ geworden sind, führte das Gremium eher ein Schattendasein.

Kretschmanns Wahlversprechen

Wäre der Landesvorstand dem Vorschlag des Ministerpräsidenten nicht gefolgt, wäre Kretschmann wohl nur der Rücktritt geblieben. Er hatte im Wahlkampf mit dem Satz „Sie kennen mich“, vor allem um Wähler in der Mitte der Gesellschaft geworben; die Grünen hätten ihr Wahlversprechen, mit Kretschmann die nächsten fünf Jahre stabil weiter zu regieren, nicht mehr erfüllen können, wenn sie ihm nicht gefolgt wären.

In Meinungsumfragen hatte sich eine Mehrheit der Befragten immer für die Fortsetzung der Koalition ausgesprochen und die Arbeit der grün-schwarzen Regierung auch gut bewertet. Eine Ampelkoalition mit SPD und FDP wäre ein schwer zu koordinierendes Dreibündnis gewesen, bei dem die Grünen mit der Wahlverliererin SPD (minus 1,7 Prozentpunkte) und der FDP hätten regieren müssen, die ihr Ergebnis zwar von 8,3 auf 10,5 Prozent steigern konnte, was im Wesentlichen aber wegen ihrer Kritik an der derzeitigen Pandemie-Politik gelang.

Außerdem vertritt die FDP in der Verkehrs- und Klimapolitik grundlegend andere Auffassungen als die Grünen. Die Befürworter einer Ampelkoalition bei den Grünen begründeten dies stark mit dem Verhalten der CDU in der Koalition: Die CDU hatte sich mehrfach an Vereinbarungen des 2016 geschlossenen Koalitionsvertrages nicht gehalten und in der grün-schwarzen Koalition beschlossene Kompromisse immer wieder in Frage gestellt.

Sozialdemokraten und Liberale bedauern Absage

SPD und FDP bedauerten am Freitag die Entscheidung der Grünen. Der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch sagte: „Mit dieser Entscheidung haben die Grünen die Chance verpasst, den Kompass auf Zukunft zu stellen. Wir hatten angeboten, uns in einer neuen Regierung mit Grünen und der FDP mit Tatkraft und Energie für mehr Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum, sichere Arbeitsplätze und gute Bildung einzusetzen.“

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke äußerte sich kritisch über die Absage des grünen Landesvorstands, bedauerte sie aber deutlich weniger als die Sozialdemokraten: „Die FDP war dazu bereit, in Baden-Württemberg Verantwortung zu übernehmen und in eine Regierungskoalition einzutreten. Wir wollten eine Zukunftskoalition für unser Land schmieden. Dazu haben wir Kompromisse angeboten und sind auf Grüne und SPD inhaltlich zugegangen“, sagte Rülke. Die FDP sei aber nicht bereit gewesen, sich den „Regulierungs- und Verbotsvorstellungen“ der Grünen „völlig zu unterwerfen“. Die CDU habe mit ihrer Entscheidung, mit den Grünen weiter zu koalieren, nun ihren Anspruch aufgegeben, Volkspartei zu sein. „Die einst stolze Baden-Württemberg-Partei CDU lebt künftig weiter in einer traurigen Existenz als grüner Satellit.“