Kritik an Maut-„Geheimtreffen“ : Keine Spazierfahrt für Scheuer

Wenn der Bundesverkehrsminister sich an einem normalen Mittwoch in Frankfurt mit seinen Länderkollegen trifft und über E-Scooter, die Deutsche Bahn und das Klimapaket der Bundesregierung streitet, muss ihm das inzwischen als „Wohlfühltermin“ erscheinen. Denn das Berliner Pflaster ist hart geworden für den Niederbayern Andreas Scheuer. Besonders deutlich bekommt er die Unerbittlichkeit des politischen Gegners zu spüren, seit der Europäische Gerichtshof (EuGH) Mitte Juni die Pkw-Maut zum Scheitern brachte. Der Minister hatte die Mautpläne bis dahin auf Drängen der CSU und mit dem Segen der gesamten schwarz-roten Bundesregierung vorangetrieben – in dem Glauben, der EuGH werde schon nichts Ausländerfeindliches an der „Ausländermaut“ finden. Stattdessen muss das Maut-Geschäft nun rückabgewickelt werden, und dem Steuerzahler droht ein Schaden von einer halben Milliarde Euro.

Seither setzen vor allem die Grünen viel daran, Scheuers Ministerkarriere zu beenden. Sie werfen ihm Fehlverhalten, Täuschung, Vertuschung und Intransparenz vor. Die jüngsten Vorwürfe ranken sich um mehrere „Geheimtreffen“ zwischen dem Minister, seinem damaligen Staatssekretär Gerhard Schulz (heute Geschäftsführer des Lkw-Mautbetreibers Toll Collect) sowie Vertretern der Pkw-Mautunternehmen Kapsch TrafficCom und CTS Eventim in der Zeit zwischen November vergangenen Jahres und Juni. Die Grünen wenden sich inzwischen an die oberste Instanz, die Bundeskanzlerin. „Angela Merkel darf sich nicht weiter aus der Maut-Affäre ziehen, sondern muss Scheuer als Verkehrsminister endlich entlassen“, forderten der Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler und der Verkehrspolitiker Stephan Kühn am Mittwoch. Auch der Linken-Verkehrspolitiker Jörg Cezanne sagte: „Scheuer ist nicht mehr zu trauen. Ein Bundesminister, der kein Vertrauen genießt, ist nicht mehr tragbar.“