Krieg und Wärmewende : Raus mit der Gasheizung

Wie in anderen Städten werden auch in Hannover die meisten Wohnungen mit Erdgas beheizt. Zählt man noch die Wirtschaftsbetriebe hinzu, liegt der Erdgasanteil bei der Wärmeversorgung nach Angaben des kommunalen Versorgers Enercity gegenwärtig bei rund 83 Prozent. Diesen Anteil will die niedersächsische Landeshauptstadt drastisch verringern. Insbesondere in den Wohnvierteln rund um die Innenstadt, wo der Anteil der Gasheizungen hoch liegt, sollen künftig ganze Straßenzüge mit einem gewagten Kraftakt auf grüne Fernwärme umgestellt werden. Die Wärme käme dann aus Kraftwerken auf Grundlage erneuerbarer Energien und würde über Rohre in die Wohnungen geleitet.

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay spricht von einer wichtigen Maßnahme für den Klimaschutz, da für Wärme in Deutschland mehr fossile Energieträger verbraucht werden als zur Erzeugung von Strom. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine hat das Vorhaben zusätzliche Aktualität erfahren, denn jeder abmontierte Erdgasbrenner verringert Deutschlands Abhängigkeit vom Kreml. „Wenn uns die städtische Energiewende in Hannover gelingt, kann das ein Vorbild für andere in Deutschland werden“, sagt Onay.

Viele Hürden und Ungewissheiten

An dem Vorhaben in der 500.000-Einwohner-Stadt lässt sich aber auch zeigen, wie viele politische Hürden und wirtschaftliche Ungewissheiten auf dem Weg zu einer kommunalen Energiewende liegen und dass dafür in das Leben vieler Bürger eingegriffen werden muss. Denn das mehr als 700 Millionen Euro teure Vorhaben bedeutet nicht nur einen Umstieg auf grüne Fernwärme. Im Kern geht es um den Ausstieg aus der Kohle. Eine Initiative namens „Hannover er­neuerbar“ hatte dazu vor einiger Zeit ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Die Stadtpolitik ging auf diesen Wunsch ein, noch bevor es zu einer Abstimmung der Bevölkerung kam.

Mit einer großen Mehrheit von Linkspartei bis CDU stimmte der Rat der Landeshauptstadt im vergangenen Sommer dafür, den Kohleausstieg noch einmal um vier Jahre auf das Jahr 2026 vorzuziehen. Das bedeutet, dass das große Kohlekraftwerk im Stadtteil Stöcken schon bald stillgelegt werden muss: Block 1 soll 2024 vom Netz gehen, Block 2 im Jahr 2026. Der Ausstieg aus der Kohle liegt inzwischen auch im Interesse der beiden Großverbraucher in der Nachbarschaft. Sowohl Volkswagen, das in Stöcken den „Bulli“ fertigt, als auch der in Hannover ansässige Automobilzulieferer Continental haben inzwischen Interesse daran, ihre Produktion klimaneutral zu gestalten. Von einem weiteren Kohlekraftwerk in Mehrum hatten sich die Stadtwerke schon im Jahr 2017 getrennt. Enercity hatte damit früher als andere kommunale Versorger mit dem Ausstieg aus der Kohle begonnen, von denen viele bis heute stark an fossile Energieträger gebunden sind.

Was bedeutet all das für die Heizung?

Die damit einhergehende Abhängigkeit von Moskau wird durch die geplante Stilllegung des Kohlekraftwerks in Hannover-Stöcken zumindest etwas verringert. Denn die Steinkohle, die dort verfeuert wird, stammt bisher überwiegend aus Russland. Die Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva erläutert, dass der in Stöcken produzierte Strom vorwiegend durch Windkraftanlagen er­setzt werden soll, die ihr Unternehmen deutschlandweit errichtet. Soweit handelt es sich um den Standardfall der Energiewende.

Herausfordernder ist, rasch Ersatz für die Wärme aus Block 1 des Kohlekraftwerks in Stöcken zu organisieren. Zapreva setzt dabei auf einen Mix aus neuen Quellen, die – zumindest nach den behördlichen Maßstäben – als erneuerbare Energien gelten: Die neue Müllverbrennungsanlage ist schon fertig, eine Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm befindet sich im Bau, für eine Anlage zur Verbrennung von Altholz liegt eine Genehmigung vor. Hinzukommen sollen eine Großwärmepumpe und eine Biogasanlage.