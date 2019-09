Grüne zu Flüchtlingsverteilung : „Wichtiger erster Schritt, um das Vertrauen zurückzugewinnen“

Aktualisiert am

Während CSU-Politiker Nachbesserungen bei der Flüchtlingsverteilung fordern, begrüßen die Grünen den vereinbarten Notfallmechanismus. Die Oppositionspartei stellt aber noch weitergehende Forderungen an Innenminister Seehofer.

Flüchtlinge an Bord der „Open Arms“ mussten im August auf dem Mittelmeer ausharren, nachdem Italien und Malta die Einfahrt verwehrt hatten. Bild: AP

Die Grünen haben die Einigung mehrerer EU-Länder auf einen vorübergehenden Mechanismus zur Verteilung von aus Seenot geretteten Flüchtlinge begrüßt. Der zeitlich begrenzte Notfallmechanismus sei ein „wichtiger erster Schritt, um das Vertrauen der Mittelmeeranrainerstaaten zurückzugewinnen“, erklärten die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und die Sprecherin der Grünen für Flüchtlingspolitik Luise Amtsberg am Montag. Göring-Eckardt und Amtsberg riefen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu auf, „den Forderungen aus seiner eigenen Partei, gerettete Menschen nach Libyen zurückzuführen, eine klare Absage zu erteilen“. Zudem müsse „die Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung aus Teilen der Unionsfraktion“ ein Ende haben.

Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz hatte Nachbesserungen an der Vereinbarung gefordert. Bevor Deutschland einer Aufnahme von Flüchtlingen per Quote zustimme, „sollte mindestens klar sein, dass nur die Schutzberechtigten unter den Bootsmigranten umverteilt werden“, sagte Lindholz der „Welt“. Bisher komme die Mehrheit der Geretteten jedoch „aus Staaten mit sehr niedriger Anerkennungsquote“, sagte die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag der Zeitung. Die aus Seenot Geretteten pauschal auf mehrere EU-Länder zu verteilen, stünde im Widerspruch zur Beschlusslage der EU, sagte Lindholz weiter.

Beim Treffen der europäischen Innenminister Anfang Oktober müssten sich zudem weitere Mitgliedsstaaten zur Aufnahme aus Seenot Geretteter bereit erklären, forderten die Grünen-Politikerinnen. Nach wie vor fehle es an einem „tragfähigen europäischen Konzept“ in der Flüchtlingspolitik. „Was bei der Seenotrettung nun versucht wird, sollten wir uns auch für die europäische Flüchtlingspolitik im Ganzen auf die Fahne schreiben.“

Bei ihrem Treffen in Malta am Montag hatten sich die Innenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta auf einen vorläufigen Verteilungsmechanismus von Flüchtlingen im zentralen Mittelmeer geeinigt. Die anvisierte automatische Verteilungsregel soll eine Übergangslösung sein, bis das derzeitige Asylsystem der EU, das sogenannte Dublin-Verfahren, überarbeitet werden kann. Bisher ist für Asylanträge ankommender Migranten das Erstankunftsland zuständig. Kritiker argumentieren seit langem, dass so die Mittelmeerländer Italien, Malta, Griechenland, Zypern und Spanien ungerecht belastet werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte bereits vor dem Treffen in Malta die Aufnahme von einem Viertel der geretteten Flüchtlinge aus Italien durch Deutschland in Aussicht gestellt. Frankreich könnte ein weiteres Viertel übernehmen. Außerdem haben Kroatien, Finnland, Irland, Litauen, Luxemburg und Portugal ihre Beteiligung zugesagt.