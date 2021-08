Gründung vor 75 Jahren : Wer hat Nordrhein-Westfalen erfunden?

Die Briten dekretierten 1946 die Gründung des Landes. Sie konnten sich dabei auf Pläne berufen, die schon lange in Schubladen lagen. Die spielten besonders einem künftigen Bundeskanzler politisch in die Hände.

Viele in Nordrhein-Westfalen verweisen leicht spöttisch auf die Künstlichkeit und Geschichtslosigkeit des eigenen Bundeslands. Die Erzählung lautet so: Als die britische Militärregierung am 23. August 1946 in ihrer in der Alliierten Verordnung Nr. 46 geregelten „operation marriage“ den Nordteil der preußischen Rheinprovinz mit der ebenfalls preußischen Provinz Westfalen zusammenfügte, habe sie sich nicht für die Vorschläge deutscher Politiker und Verwaltungsfachleute interessiert, das Vorgehen sei einer hastigen „Zwangsheirat“ aus dem Nichts gleichgekommen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Unhinterfragt wird der Gründungsmythos auch in der populärwissenschaftlichen Literatur gepflegt. In einer 2019 unter dem Titel „Heimat und Macht“ erschienenen „kurzen Landesgeschichte“ ist zu lesen: „Nordrhein-Westfalen ist, genau betrachtet, nicht eine Entscheidung, sondern ein Befehl. Ein Oktroi. Null Selbstbestimmung.“