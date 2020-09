Initiative „Querdenken 711“ : „Die ein oder andere Reichsfahne war zu sehen“

Nach den Berliner Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat sich der Organisator der Initiative „Querdenken 711“ gegen Vorwürfe gewehrt, dass die Bewegung nicht auf Distanz zu Rechtsextremen gehe. Die „ein oder andere“ Reichsflagge sei zwar auf ihrer Veranstaltung am Samstag zu sehen gewesen, sagte Michael Ballweg dem Deutschlandfunk. Man habe aber die Träger der Fahnen gebeten, die Kundgebung zu verlassen. Die Flaggen seien in Berlin verteilt worden, viele hätten gar nicht gewusst, welche Bedeutung sie haben. Die Bilder der Reichsflaggen vor dem Reichstagsgebäude hätten ihn „schockiert“. In einem RBB-Interview hatte Ballweg am Dienstagabend die Kritik zurückgewiesen, während der Demonstration am Samstag seien auch viele Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger gewesen. „Ich habe keine Rechtsextremen gesehen.“

Angesprochen auf seinen Pressesprecher Stephan Bergmann, der die Reichsbürgerthese vertrete, dass Deutschland kein souveräner Staat sei, sagte Ballweg dem Deutschlandfunk: „Der Herr Bergmann darf ja auch noch seine private Meinung haben.“ Er werde aber noch einmal diesbezüglich das Gespräch mit ihm suchen. Dass ein Interview mit dem ehemaligen deutschen Fußballweltmeister Thomas Berthold, der Teil von „Querdenken“ ist, im vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuften Verschwörungsmagazin „Compact“ erschienen ist, findet Ballweg nicht problematisch. Berthold sei „ein freier Mann“; wem er ein Interview gibt, müsse er selbst entscheiden.

Die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ will abermals am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, gegen die Corona-Politik demonstrieren. Diesmal in Konstanz. Eine Demonstration in Berlin sei nicht geplant, sagte Organisator Ballweg dem Deutschlandfunk.