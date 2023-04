Sind die politischen Fußstapfen der ersten Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland groß genug, um mit denjenigen ihrer Vorgänger Konrad Adenauer und Helmut Kohl mitzuhalten? Die Frage stellt sich knapp anderthalb Jahre nach dem Ende ihrer Amtszeit, weil Merkel am Montag die höchste Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen bekommt, die dieser ihr verleihen kann: das Großkreuz in besonderer Ausführung. Vor Merkel, die 1954 in Hamburg geboren wurde, in der DDR aufwuchs und dort bis zum Mauerfall lebte, bekamen es nur Adenauer und Kohl.

Ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern haben die beiden Kanzler als deutsche Europäer verdient. Adenauer gelang es, Deutschland schon wenige Jahre nach dem Ende des Nazi-Regimes als führende Kraft in einem friedlich zusammenwachsenden Europa aufzustellen. Mehr noch als seine instinktsichere Reaktion nach dem Fall der Mauer bleibt von Kohl das Verdienst, die europäische Einigung enorm vertieft zu haben. Für wie groß man auch die Gefahr eines Auseinanderbrechens der EU in der Eurokrise halten mochte: Merkel hat das in ihrer Macht Stehende getan, um dieses Auseinanderbrechen zu verhindern.

Risse in der EU durch Flüchtlingspolitik

Ihr unabgestimmtes Verhalten in der Flüchtlingspolitik hat dann aber die Risse in der Europäischen Union eher vertieft als beseitigt. Noch mehr gilt das für die Russlandpolitik Merkels. Wie lange haben vor allem mittel- und osteuropäische Staaten vor dem Bau der Gasleitung Nord Stream 2 gewarnt, wie lange hat Merkel die Warnungen überhört. Doch sogar nach dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine zeigte Merkel keinerlei Selbstkritik.

Hier kommt Steinmeier ins Spiel. Er hat nach dem Kriegsbeginn zwar sein und seiner Partei allzu entgegenkommendes Verhalten gegenüber Putin mit selbstkritischen Äußerungen bedacht. Aber irgendwie wirkte das doch wie der Versuch, den Fehlstart in die zweite Amtszeit nicht zu sichtbar werden zu lassen. Jetzt überreicht also dieser Präsident jener Ex-Kanzlerin die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik.

Mehr zum Thema 1/

Es sei nicht gesagt, dass Angela Merkel das Großkreuz nicht verdient hat. Allein dass sie als erste Frau Kanzlerin wurde und das Land über 16 Jahre mit ihrer ruhigen Hand geführt hat, ist eine Leistung. Deutschland ging es unter ihrer Führung wirtschaftlich gut. Aber es wäre besser gewesen, wenn über die Ehrung nicht schon jetzt, da ihre Rolle in der Russlandpolitik noch aufgearbeitet werden muss, entschieden worden wäre und wenn sie womöglich ein nächster Präsident ausgezeichnet hätte. Dann würde es nicht so wirken, als deuteten hier zwei Akteure der Zeitgeschichte diese rasch in ihrem Sinne.