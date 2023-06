Die CDU spricht von einem Signal an Berlin. Die unterlegene Seite wirft dem Protestbündnis vor, Treiber des Rechtsrucks zu sein. Der Landrat will nun nach anderen Möglichkeiten für eine Unterbringung suchen.

In Greifswald konnten die Bürger am Sonntag darüber abstimmen, ob ihre Stadt dem Landkreis Flächen für die Unterbringung von Geflüchteten in Container verpachten darf. Das Ergebnis fiel deutlich aus: 65 Prozent stimmten mit Nein, und die Abstimmungsbeteiligung war mit 45,6 Prozent deutlich höher als bei den vergangenen beiden Oberbürgermeisterwahlen.

Am Tag nach der Entscheidung herrscht Ernüchterung im Lager der Befürworter einer Unterbringung auch in Containern. Die Stadt sende mit dem Bürgerentscheid ein „fatales Si­gnal“, sagt Gregor Kochhan, einer der Gründer der „Greifwald für alle“-Initiative. Der Oberbürgermeister der Universitätsstadt, Stefan Fassbinder (Grüne), äußert sich vorsichtiger, er hat das Votum, das er nicht wollte, nun schließlich umzusetzen. Er sagt: Das Ergebnis zeige deutlich, dass das Thema Zuwanderung noch „intensiv diskutiert“ werden müsse.

Deutlicher äußert sich der Landrat des Kreises Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU). Er bezeichnet die Entscheidung als ein Signal an das Land und insbesondere den Bund „über die Unzufriedenheit von großen Teilen der Bevölkerung mit der gegenwärtigen Migrationspolitik“. Es gehe nicht mehr, „einfach immer mehr Menschen in die Landkreise zu schicken, ohne die Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben“.

Vor der Abstimmung hatten in der Stadt zwei Bündnisse um die Stimmen der Bürger geworben. Auf der einen Seite „Greifswald für alle“, getragen von Kirchen, Verbänden sowie SPD, Grünen und Linken, auf der anderen Seite die Initiatoren des Bürgerbegehrens, unterstützt von örtlichen Unternehmern sowie CDU, AfD und FDP. Entstanden war das Protestbündnis, nachdem die Stadtverwaltung Pläne für ein Containerdorf mit 500 Plätzen in einem Stadtteil vorgelegt hatte. Dagegen gab es rasch Proteste, die Pläne sind nun vom Tisch, doch die Wut blieb. Rasch erreichte eine Bürgerinitiative die notwendige Anzahl an Unterschriften für ein Bürgerbegehren, die Bürgerschaft stimmte dafür.

Beim Werben um die Stimmen der Bürger war stets klar, dass es um weit mehr ging als nur um Container. Von den Initiatoren des Bürgerbegehrens hieß es, es gelte, endlich wieder die Interessen der Bürger wahrzunehmen, die von der Politik „getäuscht“ würden. Der CDU-Stadtverband rief zum Nein auf mit den Worten, notwendig sei ein „klares Signal“ nach Berlin und Schwerin sowie ein „Votum für eine Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung“.

Zwar warben die Initiatoren des Bürgerbegehrens für eine „menschenwürdige Unterbringung“ und die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Aus dem Kreis der Befürworter aber wurden sie als Treiber eines Rechtsrucks kritisiert. Der Initiator von „Greifswald für alle“, Kochhan, sagt dazu, der Diskurs habe sich nach „rechts verschoben“, nun sei sagbar, was noch vor zehn Jahren unsagbar gewesen sei. Er verweist dafür etwa auf ein Interview, das die Initiatoren des Bürgerbegehrens der AfD-nahen Zeitschrift „Compact“ gaben. Darin sagt einer von ihnen, die Politik versuche „die ganzen Städte in Mecklenburg-Vorpommern vollzustopfen“ mit Migranten, für den Ausbau etwa von Kitas aber sei kein Geld da; das soziale Gefüge sei „sehr aus den Fugen geraten“.

Vor der Abstimmung verteilten die Initiatoren Tausende Flyer, fuhren mit Lautsprecherwagen durch die Stadt. Am Tag der Abstimmung dann boten sie Fahrdienste für Senioren an. In vielen Abstimmungslokalen war nach Angaben des Gemeindewahlleiters die Stimmung den gesamten Tag über „angespannt“. Viele Menschen hätten zuvor einen ordnungsgemäßen Ablauf angezweifelt und Misstrauen gezeigt. Das dürfte auch an Falschmeldungen in digitalen Netzwerken gelegen haben. So hieß es etwa, an Befürworter der Unterbringungen seien haufenweise Wahlzettel verteilt worden, der Oberbürgermeister alleine habe sechs Briefe bekommen, Gegner jedoch kaum welche.

Die Gräben werden nach der Entscheidung in der Stadt bleiben, zudem die Erkenntnis, dass eine Flüchtlingsunterbringung in Zukunft deutlich schwieriger werden dürfte als bisher. Das Land werde dem Landkreis jedoch weiterhin Flüchtlinge zuweisen, und der Landkreis habe die Pflicht, diese unterzubringen, sagt Landrat Sack. „Wie das Problem der Unterbringung gelöst werden kann, bleibt weiterhin offen.“ Nun müssten „ergebnisoffen“ andere Möglichkeiten für eine Unterbringung gesucht werden.