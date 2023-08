Aktualisiert am

Der Chef der NRW-SPD war auf der Geburtstagsfeier eines Sympathisanten der rechtsextremen Grauen Wölfe. Er sagt, er wusste nichts von dieser Nähe. Ein Parteifreund, der gut vernetzt ist in der türkischen Community, hat offenbar als Frühwarnsystem versagt.

Wenn die schwer gebeutelten nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten Ende des Monats in Münster nach langem Ringen die Nachfolge des zurückgetretenen Landesvorsitzenden Thomas Kutschaty klären, will Interimsparteichef Marc Herter seinen Hut zwar nicht in den Ring werfen.

Als Vorsitzender der wichtigen SPD-Region westliches Westfalen und erfahrener Netzwerker wird der selbstbewusste Oberbürgermeister von Hamm aber im neuen Führungszirkel des größten SPD-Landesverbandes weiter eine tragende Rolle spielen. Auch weil manche Genossen munkeln, Herter wolle bei der Landtagswahl in vier Jahren Ministerpräsident werden, steht der Hammer Oberbürgermeister stärker im medialen Fokus als andere Kommunalpolitiker.