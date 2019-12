Aktion von Aktivisten? : Grabplatte Franz von Papens verschwunden

Die Aktivistengruppe „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) hat nach eigenen Angaben die Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen (1879-1969) aus dem saarländischen Wallerfangen entfernt. „Franz von Papen ist auf dem Weg nach Berlin, um die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten“, teilten die Aktivisten am Dienstag auf Facebook und Twitter mit. Das saarländische Landespolizeipräsidium bestätigte dem Evangelischen Pressedienst (epd), dass die Platte nicht mehr da ist. Ob sie entwendet worden sei, versuche die Polizei zurzeit zu ermitteln, erklärte ein Sprecher.

„Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen von Toten in ganz Europa wurde so bestraft: vier Jahre Haft“, schreiben die Aktivisten. „Im Anschluss: Saus und Braus auf seinem Schloss, dann: Ehrengrab in Wallerfangen!“ Dieser Zustand sei nun beendet. Erst am Montag hatte das ZPS in der Nähe von Bundestag und Kanzleramt eine temporäre Gedenkstätte für NS-Opfer errichtet. Mit der Aktion unter dem Titel „Suchet nach uns!“ will die Gruppe vor einer Zusammenarbeit der Union mit der AfD warnen.

Die Weichen zu Adolf Hitlers Kanzlerschaft wurden am 4. Januar 1933 in Köln gestellt. Im Haus des Bankiers Kurt von Schröder sondierten von Papen und Hitler die Möglichkeiten einer Regierungsbildung von konservativen und nationalsozialistischen Kräften. Nachdem die NSDAP nicht als Juniorpartner gewonnen werden konnte, stimmte von Papen der Bildung eines Kabinetts unter Hitler zu. Er war dann in den Jahren 1933 und 1934 Vizekanzler unter Hitler. Am 1. Juli trat er aus der Regierung aus und wurde Außerordentlicher Gesandter in der Deutschen Botschaft in Wien, 1939 Botschafter in Ankara.