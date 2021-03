Leere Kirchen an Ostern? : „Mit uns wurde nicht gesprochen“

Als Bundeskanzlerin Merkel in ihrer nächtlichen Pressekonferenz auf die Ostergottesdienste zu sprechen kam, begnügte sie sich nicht damit, den Beschluss zu zitieren: „Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen mit der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen.“ Merkel fügte diesem Satz hinzu: „Ich betone: ,mit der Bitte‘“.

Falls die CDU-Politikerin gehofft hatte, die großen Kirchen mit dieser Geste auf ihre Seite zu bringen, so ging dieses Kalkül nicht auf. Bisher hatten die evangelische und die katholische Kirche die Corona-Beschlüsse der Bundesregierung mitgetragen. Am Dienstagmorgen war der Ton plötzlich ein anderer: „Der Beschluss des Corona-Gipfels hat uns sehr überrascht“, äußerte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Man werde sich „genau erläutern lassen“, warum die bisherigen Hygienekonzepte für die geplanten Präsenzgottesdienste an Ostern nicht ausreichten. „Anschließend werden wir in unseren Gremien beraten, wie wir mit der Bitte umgehen.“