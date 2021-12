Segelschulschiff : „Gorch Fock“-Kapitän: Marine hat zu wenig Nachwuchs

Aktualisiert am

Der deutschen Marine fehlt es an Nachwuchs. Das sagte der Kapitän der „Gorch Fock“ bei der Vorstellung eines Bildbands über das Segelschulschiff – und nannte gleich auch mögliche Gründe.

Die Marine hat nach Angaben des „Gorch Fock“-Kapitäns Nils Brandt im Wettbewerb mit Heer und Luftwaffe zu wenige Bewerber und Bewerberinnen. Das liege auch an der langen Sanierung des Segelschulschiffs, sagte Brandt in einem Interview für einen neuen Bildband „Mythos Gorch Fock“. „Wir standen fast fünf Jahre nicht wirklich zur Verfügung, konnten keine Werbung für die Marine machen.“

Auch schreckten die langen Fahrten ohne Landgang viele Interessenten ab. „Hinzu kommt, dass unsere Heimatbereiche wie Kiel, Wilhelmshaven und Rostock nicht gerade zu den bevölkerungsreichsten Gegenden in Deutschland zählen. Die Luftwaffe kann dagegen sagen: Komm zu uns, dann kannst du an der Bundeswehr-Uni in München studieren.“

Die „Gorch Fock“ segelt derzeit mit Brandt auf ihrem ersten Auslandstörn seit der Sanierung bei den Kanarischen Inseln. Die Generalüberholung des über 60 Jahre alten Dreimasters hat den Steuerzahler 135 Millionen Euro gekostet. Für die Offiziersanwärter und -anwärterinnen sei „die Zeit auf der Gorch Fock nach wie vor ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung bei der Marine“, sagte der Kapitän. Die Erfahrung von Wind und Wellen auf dem Großsegler und die Erziehung zur Kameradschaft ließen sich nicht ersetzen.

Vergleich für Reparaturkosten vorgeschlagen

Im millionenschweren Streit um die Reparaturkosten an der „Gorch Fock“ hatte das Oberlandesgericht Bremen Ende November einen Vergleich angeregt. Der Bund solle der Bremerhavener Werft Bredo Dry Docks 2,5 Millionen Euro für ihre Leistungen zahlen, schlug der Vorsitzende Richter Klaus-Dieter Schromeck vor. Bredo fordert 10,5 Millionen Euro, scheiterte damit aber 2020 in erster Instanz beim Landgericht Bremen.

Für die Generalüberholung waren zunächst zehn Millionen Euro eingeplant gewesen, nach großen Steigerungen deckelte die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Ausgaben auf 135 Millionen Euro. Die Endabrechnung des Vorhabens laufe, sagte Anwalt Frank Deller als Rechtsvertreter des Bundes in Bremen.

Mehrere Monate Prüfung

Der Bund werde prüfen, ob ein Vergleich in der vom Gericht vorgeschlagenen Höhe möglich sei. Das sagte die Vizepräsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Annette Lehnigk-Emden. Die Prüfung könne wegen des Regierungswechsels in Berlin mit neuen Spitzen in Verteidigungs- und Finanzministerium aber mehrere Monate dauern.

In dem Berufungsverfahren am Oberlandesgericht wurden die gleichen Argumente vorgebracht wie in der ersten Instanz. Als Subunternehmer hatte die Bredo-Werft die „Gorch Fock“ von Januar 2016 bis Juni 2019 im Dock und baute den Stahlrumpf neu auf. Dafür seien 10,5 Millionen Euro noch offen. Nach Auffassung der Bundeswehr sind alle Rechnungen beim damaligen Hauptauftragnehmer, der Elsflether Werft, beglichen worden. Man werde die Arbeit nicht zweimal bezahlen, sagte Deller.

Die Elsflether Werft hat jedoch im Februar 2019 Insolvenz angemeldet. Ihre früheren Geschäftsführer sollen mehrere Millionen Euro in undurchsichtige Nebengeschäfte gesteckt haben. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die deutsche Marine bildet auf der über 60 Jahre alten „Gorch Fock“ ihren Offiziersnachwuchs im Seemannshandwerk aus.