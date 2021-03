Görlitzer Park in Berlin : Die Dealer finden immer neue Wege

Aus einer Astgabel eines Baumes fischt ein Polizist ein braunes, verwelktes Blatt. In ihm eingewickelt ist eine Ration Marihuana. Ein Dealer hat es dort versteckt. Rund hundert Meter von der Fundstelle entfernt nehmen fünf Beamte einen Mann mittleren Alters fest. Er hatte Drogen bei sich. In Handschellen wird er abgeführt. Polizisten mit Spürhunden, die Rauschgift erschnüffeln, suchen zur selben Zeit einen kleinen Hügel im Park ab. Auf der anliegenden Straße findet eine Verkehrskontrolle statt.

Es ist Großeinsatz im Görlitzer Park in Kreuzberg. Die Polizei hat an einem kalten, sonnigen Tag rund 180 Männer und Frauen aufgeboten. Sie will zeigen, was sie alles tut, um den bundesweit verrufenen Ort zu befrieden, den Anwohnern wieder ein Gefühl der Sicherheit zu geben.