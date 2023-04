Aktualisiert am

„Der Kanzler muss sich an die Spitze stellen“

Die grüne Vizepräsidentin des Bundestags erinnert den Bundeskanzler im F.A.Z.-Interview an seinen Amtseid – und an seine Wahlplakate. Sie sieht aber auch Fehler ihrer eigenen Partei.

Frau Göring-Eckardt, die „Letzte Generation“ will Berlin in diesen Tagen zum Stillstand bringen. Was halten Sie davon?

Auf der einen Seite verstehe ich total das Gefühl, dass zu wenig passiert und keine Zeit mehr bleibt, und teile das. Auf der anderen Seite bin ich fest überzeugt, wir müssen Mehrheiten für den Klimaschutz gewinnen – in Stadt und Land, in Ost und West. Das ist die eigentliche Aufgabe für die Bundesregierung und die Abgeordneten. Es gibt in der Gesellschaft große Akzeptanz für Klimaschutz, aber wenn es konkret wird, sinkt die Zustimmung. Es gibt Teile der Zivilgesellschaft, die hilfreich sind. Meine Sorge ist, dass Aktionen, wie sie die „Letzte Generation“ jetzt angekündigt hat, dabei weniger helfen.