Corona-Pandemie : Göring-Eckardt: Impfgipfel „hinkt der Realität hinterher“

Aktualisiert am

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sieht nach dem Impfgipfel weiteren Klärungsbedarf. „Damit die Impfkampagne in den nächsten Wochen bei besserer Impfstoffverfügbarkeit mehr Tempo entfalten kann, hätte es heute klare Absprachen und Vorbereitungen für die baldige Einbeziehung der über 10.000 Betriebsärzte geben müssen“, sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Es müsse zudem zügig geprüft werden, ob bei bestimmten Impfstoffen die Zulassung für Kinder und Jugendliche erweitert werden könne oder wie Kinder anders schneller einen Impfschutz erhalten könnten. Der Impfgipfel habe viele Fragen offen gelassen „und hinkt der Realität hinterher“.

„Wegfall von Beschränkungen für Geimpfte ist überfällig“

Erfreut äußerte sich die Grünen-Politikerin über mögliche Erleichterungen für Geimpfte, die nach dem 28. Mai in Kraft treten könnten. „Dass für bereits Geimpfte und Genesene Beschränkungen bald verlässlich und in verantwortlichem Ausmaß zurückgenommen werden können, ist gut und überfällig.“ Es müsse schnell geklärt werden, wie der Nachweis über Impfungen oder eine überstandene Corona-Erkrankung in der Praxis erbracht werden soll.

Der Deutsche Landkreistag zeigte sich hingegen enttäuscht. „Die Einschränkungen sollten bis auf die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln für Geimpfte so schnell wie möglich beendet werden“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager. „Hier hätten wir klarere Verabredungen erwartet.“ Es sei richtig, wenn schnell überall dort, wo bereits ein negativer Antigentest ausreiche, dies auch für Geimpfte und Genesene gelte. Gerade für den Einzelhandel und die Gastronomie wäre damit endlich eine Perspektive verbunden.

Ähnlich äußerte sich der Städte- und Gemeindebund. „Dass bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin noch keine abschließende Verständigung über die Aufhebung der Grundrechtseinschränkungen für vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger getroffen wurde, ist bedauerlich“, sagte der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Rheinischen Post“.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, begrüßte den Beschluss zur Aufhebung der Priorisierung. „Wir begrüßen es, dass das Tempo in der Impfkampagne endlich erhöht wird. Jede Impfung ist ein Schritt in die Normalität“, sagte er der „Rheinischen Post“. Deshalb sei es auch wichtig, dass Beschränkungen für Geimpfte zurückgenommen würden. „Mehr Freiheit für Geimpfte muss die Folge sein“, verlangte Funken.