Glaube in Corona-Zeiten : Gnade hebt die Natur nicht auf

Als die neue Bundesregierung jüngst einen Corona-Expertenrat zusammenstellte, fiel die Wahl vorzugsweise auf Natur­wissenschaftler. Gesellschaftswissenschaftliche Expertise, die Handlungsfelder wie Familie oder Bildung sichtbar gemacht hätte, war nicht gefragt. An Repräsentanten von Religionsgemeinschaften war offenkundig ebenfalls kein Denken. Doch was hätten Theologen oder Bischöfe der Politik zum Umgang mit dem Virus und zur Bewältigung der Pandemie auch raten können?

Tatsächlich sind die verfassten Kirchen von den mittlerweile fast zwei Jahre währenden Corona-Wellen nicht mehr und nicht weniger betroffen als alle anderen Organisationen auch. Kirchliche Krankenhäuser, Pflegeheime und Schulen unterliegen denselben Regeln wie alle anderen vergleichbaren Einrichtungen. Für Gottesdienste, andere religiöse Zusammenkünfte oder Kulturveranstaltungen gelten keine anderen Hygienekonzepte und Teilnehmerbeschränkungen als für Weihnachtsmärkte oder Sportveranstaltungen.

Syphilis, Cholera, Aids

Dies festzustellen ist alles andere als trivial. Kirchen bilden keine Sonderwelt, die den staatlichen Zumutungen der Pandemiebekämpfung enthoben wäre. Ihre grundgesetzlich geschützte Selbstbestimmung findet vielmehr dort ihre Grenze, wo Kollektivgüter wie die Volksgesundheit derart gefährdet sind, dass der Staat die Grundfreiheiten der Bürger einschränken darf. Das Christsein fügt diesem Status nichts hinzu, nimmt ihm aber auch nichts weg. Zu fragen wäre aber, ob die Kirchen nach zwei Jahren Pandemie wohl noch immer zu den Institutionen zählen, in denen nicht Kreativität gefragt ist, sondern geistige Trägheit vorherrscht.

Was indes diese Pandemie von früheren Seuchen unterscheidet, ist der Umstand, dass die Kirchen als gemeinschaftsverbürgende Resonanzräume und kollektive Deutungsinstanzen ausfallen. Ausgedient haben Bittandachten, Sühnewallfahrten oder Pestkreuze, in denen sich Religion produktiv Rituale und Symbole zur Bewältigung von Krisenerfahrungen zur Verfügung stellte.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Zwar gilt es bis heute, die bösen Mächte einer Natur zu bannen, die dem Menschen feindlich gegenübersteht oder die er selbst entfesselt hat, man denke nur an den weltweiten Klimawandel oder die Flutkatastrophe in Deutschland. Gott braucht es dazu weder im Singular noch im Plural. Wenn es noch Heilszeichen („Sakramente“) gibt, dann sind es Technik und Wissenschaft, die solche aufrichten, seien es Windräder im Großen oder Impfmoleküle im Kleinen.

So braucht es auch nicht mehr den Rückgriff auf Mythen oder andere kulturelle Wissensbestände, um das Böse wenigstens sprachlich zu bannen. Als sich um 1500 eine hochansteckende Geschlechtskrankheit in Europa verbreitete, fand man ihren Namen noch in der Gestalt des antiken Schafhirten Syphilos, der sich den Zorn des Sonnengottes zugezogen hatte.

Schon im 19. Jahrhundert trat die Wissenschaft auf den Plan: Um eine neue, oft binnen Tagen tödlich verlaufende Magen-Darm-Krankheit zu benennen, behalf man sich mit dem griechischen Namen für Galle. Aus cholé wurde Cholera. Für die Bezeichnung der jüngsten Viren, unter denen die Menschheit leidet, müssen nüchterne Akronyme wie HIV/Aids oder Sars-CoV-2 herhalten.

Mehr zum Thema 1/

Ist also endgültig jene Zeit angebrochen, von der Karl Marx träumte, dass es nur noch um die Wahrheit des Diesseits gehe, wo doch das Jenseits der Wahrheit verschwunden sei? Religiöse Gewissheit kann sich nicht guten Gewissens an die Stelle naturwissenschaftlicher Kausalitäten und der Einsichten in die Gefährlichkeit eines Virus setzen. Im Umgang einer Gesellschaft mit existenziellen Bedrohungen verhält es sich etwas anders. Gnade hebt die Natur nicht auf, so lautet ein Axiom der Theologie, sondern setzt sie voraus und vollendet sie. Glaube, Hoffnung und Liebe kommen nicht auf der Erkenntnisebene zum Tragen. Aber sie können den Blick auf die spannungsvolle, unversöhnte Wirklichkeit anleiten.

Prophetische, bildmächtige Worte

Der Prophet Jesaja kleidete einst seine Sehnsucht nach Erlösung in die Erwartung des Aufscheinens Gottes in einem Menschensohn: „Das Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht“ – bildmächtige Worte, die an jedem Weihnachtsfest erklingen. Doch können sie Trost spenden angesichts von 100.000 Corona-Toten allein in Deutschland und der Not vieler Mitbürger, die noch lange von der Infektion mit dem Virus gezeichnet sein werden? Können sie die Furcht nehmen vor der Ansteckung mit einer neuen Variante, gar Frieden bringen in einer Welt, in der die Waffen nicht schweigen wollen? Die Gegenfrage sei erlaubt: Was wäre, wenn wir an der Krippe, dem Sehnsuchtsort eines neuen Anfangs Gottes mit den Menschen, einander nicht mehr gesegnete Weihnacht wünschen dürften?