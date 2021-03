Gipfel im Kanzleramt : Wie hart wird der Lockdown?

Am 3. März hatten die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin noch einen Lockerungsplan vereinbart. In Ländern oder Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sollte aber die sogenannte Notbremse gezogen werden. Doch die dritte Welle türmt sich nun so gewaltig auf, dass die Wiederherstellung des vorherigen Zustands nicht mehr auszureichen scheint, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Deshalb stehen bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montagabend weitreichende Vorschläge für eine Verschärfung des Lockdowns zur Debatte. Ein Überblick über die wichtigsten Diskussionspunkte.

Ausgangssperre

Die Ministerpräsidenten müssen entscheiden, ob sie bundesweit eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verhängen, die Ausnahmen nur bei gewichtigen Gründen vorsähe. In einigen Bundesländern gibt es schon Erfahrungen mit Ausgangssperren. Im Winter noch konnte man sich fragen, wie groß der Beitrag zur Eindämmung der Pandemie wirklich sein kann. Wer geht bei Minusgraden vor die Tür, wenn Kneipen, Restaurants, Kinos und alle andere Lokalitäten dicht sind? Die Maßnahme ist wohl vor allem als zusätzliche Hürde für gesellige Abende in Privathaushalten gedacht. Die waren zwar sowieso untersagt, aber das war schwer zu kontrollieren.

Die baden-württembergische Landesregierung gab sich kürzlich jedenfalls überzeugt, dass die dortige Ausgangssperre dazu beigetragen habe, die Zahlen zu drücken. Jetzt hält der Frühling Einzug und es soll obendrein verhindert werden, dass sich Gruppen mit einem Bier oder Wein im Park, am Flussufer oder anderswo treffen.

Der Wirtschaftsrat der CDU zählte am Montag zu den Gegnern einer solchen Maßnahme. „Jetzt noch eine Ausgangssperre verhängen zu wollen, wäre eine verheerende Botschaft. Für die Wirksamkeit dieses schweren Grundrechtseingriffs fehlt jede wissenschaftliche Grundlage“, teilte er vor der Bund-Länder-Konferenz mit. Es ist jedenfalls nicht ganz einfach, Ausgangsbeschränkungen rechtssicher auszugestalten. Anfang Februar hob der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof die Ausgangsbeschränkung auf. Zur Begründung führten die Richter aus, dass die Landesregierung nicht ausreichend dargelegt habe, dass ein Verzicht auf das Ausgangsverbot schwerwiegende Folgen für die weitere Ausbreitung des Virus hätte. In Bayern, wo die Ausgangssperre erst bei einer Inzidenz von 200 greift, lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einen Eilantrag dagegen allerdings ab.

Schulschließungen

Eltern, Lehrer und Schüler hatten gehofft, dass Kitas und Schulen offen bleiben beziehungsweise für weitere Jahrgangsstufen öffnen. Allen Beteiligten ist bewusst, wie schwer die Schließungen die Familien belasten, wie lang die psychologischen Folgen zu spüren sein und wie schwer Bildungsdefizite aufzuholen sein werden. Allerdings infizieren sich mit der „britischen“ Variante B1.1.7 mehr Kinder, und junge Leute sind offenbar deutlich ansteckender, als sie es bei der Infektion mit der Wildvariante des Coronavirus waren. Die Intensivstationen füllen sich nun vermehrt mit Angehörigen der mittleren Generation, die Altersgruppe, zu der die Eltern schulpflichtiger Kinder gehören. Der Anteil schwerer Verläufe ist hier zwar deutlich geringer, aber angesichts der schieren Zahl an Neuinfektionen führt auch ein geringer Prozentsatz zu hohen absoluten Zahlen – und über die Langzeitfolgen einer Erkrankung ist erst wenig bekannt. Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, wies kürzlich auf die Gefahren hin: Die Zahlen stiegen bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren „sehr rasant“, aus Sicht des Infektionsschutzes sei es deshalb „ein guter Weg“, Kitas und Schulen zu schließen.

Auf der Ministerpräsidentenkonferenz im Februar hatten die Länder der Kanzlerin das Thema Schulen unter Verweis auf die Kultushoheit aus der Hand genommen. Doch nun hat es wieder seinen Weg zumindest in die Beschlussvorlage gefunden: Sie sieht vor, ab einer Inzidenz von 100 Schulen und Kitas wieder zu schließen, soweit nicht wöchentlich jeweils zwei Coronatests für Lehrer, Erzieher und Kinder zur Verfügung stehen. Ab einer Inzidenz von 200, so der Vorschlag, würde selbst breites Testen eine Schließung nicht verhindern.