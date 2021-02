Einigungen beim Corona-Gipfel : Länder gehen bei Schulen eigene Wege, Friseure sollen früher öffnen

Bund und Länder wollen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis in den März verlängern. Während der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch zeichnete sich eine Einigung auf den 7. März ab. Merkel hatte ursprünglich den 14. März angestrebt. Aus Unionskreisen und aus den Ländern wurde der F.A.Z. das frühere Datum bestätigt. Während also Geschäfte noch geschlossen und auch die sonstigen Beschränkungen bestehen bleiben sollen, ist für Friseure eine frühere Öffnung vorgesehen, vermutlich spätestens am 1. März.

Da der Bund und einige Länder die Schulen nicht vor dem März öffnen wollen, andere Länder dieses aber bereits im Februar vorhaben, wurde das Thema ausgeklammert. Sachsen hatte bereits einen Tag vor den Beratungen angekündigt, mit Schul- und Kita-Öffnungen am Montag zu beginnen. Die dortigen Schulen sind allerdings auch schon seit Anfang Dezember geschlossen. Alle übrigen Länder sollten „im Rahmen ihrer Kultushoheit“ entscheiden, heißt es im Beschlussentwurf. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete, Merkel habe sich in dem Gespräch mit den Ländern dafür eingesetzt, Lehrern und Erziehern eine höhere Priorität beim Impfen zu geben. Außerdem soll der Schulalltag nicht nur mit umfangreichen Hygienevorkehrungen, sondern auch Selbsttests und Antigen-Schnelltests gesichert werden.

Unterdessen haben Astra-Zeneca und das Unternehmen IDT Biologika angekündigt, bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs in Dessau zusammenzuarbeiten. Dazu sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Deutschland wird in dieser Pandemie immer mehr zu einem wichtigen Impfstoff-Hub.“ Die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Baustein. Der Pharma-Standort Deutschland sei gestärkt. In Marburg nahm Biontech am Mittwoch die Impfstoffproduktion auf.

Mehr zum Thema 1/

Für die deutsche Wirtschaft hat eine Lockdown-Verlängerung Folgen. Viele Ökonomen erwarten ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal. „Wir rechnen mit einem leichten Rückgang des BIP von etwa 0,5 Prozent“, sagte Torsten Schmidt, Konjunkturchef am Essener RWI, der F.A.Z.