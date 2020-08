Giffeys Dissertation : Die Akten sollen sprechen

Die Berliner Opposition zweifelt weiter an dem Plagiatsverfahren gegen Giffey, in dem die Bundesfamilienministerin mit einer Rüge davonkam. Jetzt verlangt sie Einsicht in sämtliche Unterlagen.

Als die FU in Berlin nach einer lang währenden Überprüfung der Dissertation der Familienministerin Franziska Giffey (SPD) eine Rüge erteilte, den Doktorgrad jedoch nicht entzog, entstand lautes Grummeln in der Wissenschaftsgemeinschaft, doch politisch schien der Fall erledigt. Schon damals bemängelten Wissenschaftsrechtler, dass es für eine Rüge keine hochschulrechtliche Grundlage in Berlin gebe. Bestätigt wurden sie vor kurzem durch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Berliner Abgeordnetenhauses, das die AfD im Abgeordnetenhaus in Auftrag gegeben hatte. „Die Erteilung einer Rüge ist im Berliner Hochschulgesetz nicht vorgesehen“, so die nüchterne Bestätigung.

Laut einer Aufstellung des Wissenschaftssenats wurde die Rüge auch weder an der Humboldt-Universität noch an der TU-Berlin noch an der Universität der Künste jemals erteilt, an der FU nur ein einziges Mal im Fall Giffey. Doch an der Charité gab es zehn Rügen. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, dass der amtierende Wissenschaftssenator, Regierende Bürgermeister und Vorsitzende des Charité-Aufsichtsrats Michael Müller (SPD) sich bei den Medizinern Rat geholt hat.

Wurde eine „Lex Giffey“ geschaffen?

Der forschungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Adrian Grasse, hatte Müller gefragt, wann der Senat endlich von seiner Rechtsaufsicht Gebrauch mache und das gesamte Überprüfungsverfahren im Fall Giffey neu aufrolle. „Wir haben keine Beanstandungen an dem Verfahren“, versicherte der Wissenschaftssenator. Schließlich sei das Verfahren auch in dem Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes nicht beanstandet worden. Die Rechtsaufsicht in Gestalt des Wissenschaftssenats müsse nur dann eingreifen, wenn das Verfahren nicht rechtmäßig abgelaufen sei. „Das können wir nicht erkennen“, sagte Müller und verwies auf frühere Rügen in Dissertationsverfahren an der Charité. Eine „Lex Giffey“ kann er nicht sehen.

Grasse wollte daraufhin wissen, ob es nicht ein „verheerendes Signal“ für junge Wissenschaftler sei, wenn eine „prominente Genossin einen Ministerbonus“ bekomme. Um diesen Eindruck zu vermeiden, hätten sich er und sein Wissenschafts-Staatssekretär Steffen Krach „komplett rausgehalten“. Die FU müsse das Verfahren führen, die Kommission besetzen und begründen, wie sie zu dem Ergebnis gekommen sei. Die FU hatte keine externen Gutachter mit der Überprüfung der Dissertation beauftragt, sondern eine interne Prüfungskommission der Universität damit betraut, an deren Besetzung die Doktormutter Giffeys, Tanja Börzel, beteiligt gewesen sein soll.

Blick in die Akten

Grasse hat nun sowohl bei der FU als auch beim Wissenschaftssenator Akteneinsicht beantragt. Auf der Grundlage von Artikel 45 Absatz 2 Satz 1 der Berliner Verfassung („Jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen der Verwaltung zu nehmen“) verlangt er „Einsicht in alle Akten, Dateien und sonstigen Unterlagen, die in Zusammenhang mit der Überprüfung der Dissertation von Franziska Giffey stehen“. Sowohl der Wissenschaftssenator als auch die FU können die Anfrage verschleppen.

Die Akteneinsicht kann auch abgelehnt werden, „soweit überwiegende öffentliche Interessen oder überwiegende private Interessen an der Geheimhaltung dies zwingend erfordern“, heißt es im Gutachten des Parlamentsdienstes. Bei Giffey handelt es sich um eine öffentliche Person. Die Frage ist, ob die FU die Rechte Dritter in der Prüfungskommission schützen will.

Gelingt es nicht, Akteneinsicht zu nehmen, könnte auch ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, dem man sie weniger verweigern könnte als einem einzelnen Abgeordneten. Das Informationsinteresse der Allgemeinheit sei bei einem Untersuchungsausschuss in der Regel höher zu werten als der Informationsanspruch eines einzelnen Abgeordneten, heißt es in dem Gutachten.

Ende Oktober will Giffey im Duo mit dem Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh für das Amt der Parteivorsitzenden kandidieren. Als Spitzenkandidatin für die Berliner Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr stünde ihr ein harter Wahlkampf bevor, denn die SPD ist in Berlin in den vergangenen fünf Jahren von Platz eins auf Platz vier in der Wählergunst abgerutscht und liegt in Umfragen aktuell bei 16 Prozent. Viele Berliner vor allem in Neukölln, ihrem früheren Wirkungsort, sind davon überzeugt: „Wenn es jemand schafft, dann sie.“