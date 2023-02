Die Silvesterkrawalle in Berlin sollen sich nicht wiederholen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kündigt Präventionsprogramme an.

Polizeibeamte stehen in Berlin hinter explodierendem Feuerwerk in der Silvesternacht. Bild: dpa

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch zahlreiche Maßnahmen angekündigt, um Gewalt von Jugendlichen zukünftig einzudämmen. Dafür sollen zusätzlich 90 Millionen Euro ausgegeben werden, etwa für ein Landesprogramm Jugendsozialarbeit an Brennpunktschulen, Familienberatungsstellen, Angebote zur Gewaltprävention und für verbesserte berufliche Perspektiven.

Ein entsprechender Beschluss soll im März vom Senat gefasst werden, sagte Giffey. Es gehe darum, bestehende Strukturen auszubauen und zu stärken. Rund 20 Millionen Euro sollen noch in diesem Jahr, 70 Millionen 2024 ausgegeben werden. Für Elternarbeit und Sozialar­beit an Schulen in Brennpunktlagen sollen fast 25 Millionen, für Jugendsozialarbeit 22 Millionen sowie für Freizeit- und Sporteinrichtungen und Familienzentren in den Stadtteilen 41 Millionen aufgewendet werden.

Auch sollen in den Jugendabteilungen der Berliner Staatsanwaltschaft sieben zusätzliche Staatsanwälte eingestellt werden, die sich mit Jugendgruppengewalt und sogenannten Intensiv- und Schwellentätern beschäftigen sollen. Bei den Silvesterkrawallen hatten zahlreiche Ju­gendliche, vornehmlich mit Migrationshintergrund, in mehreren Stadtteilen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte frontal angegriffen und sie teilweise gezielt in Hinterhalte gelockt. Insgesamt waren 145 meist junge Männer festgenommen worden.

Zu dem nun besprochenen Programm gehören auch Workshops mit der Feuerwehr und Rettungsdiensten, um „mehr Respekt gegenüber den Einsatzkräften“ zu vermitteln, heißt es im Arbeitspapier des Gipfels. Giffey kündigte einen weiteren Termin im Oktober an, bei dem eine erste Zwischenbilanz gezogen werden und „der nächste Jahreswechsel bereits in den Blick genommen werden“ soll.